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Yemen'de binlerce çocuk silahaltına alındı

İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu, Yemen’de 5 bin 113 çocuğun 4 yıldır devam eden iç savaş boyunca silahaltına alındığını açıkladı.

İHA | 14.03.2019 - 09:17..
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İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu Genel Sekreteri Mutahhar Bodhaiji, Yemen'de devam eden savaşta tarafların çocukları cepheye sürerek, istismar ettiği hakkında yapılan son raporu açıkladı.

Yemen'de binlerce çocuk silahaltına alındı

170 OKUL ASKERİ BARAKA OLARAK KULLANILIYOR

Raporda, 4 yıllık savaş boyunca 5 bin 113 çocuğun silahaltına alındığı belirtildi. Bodhaiji, “Yemenli çocuklar; kaçırma, şiddet ve Husi milislerinin zorla silahaltına alması gibi birçok ağır istismara maruz kaldılar.” dedi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitilemediğine dikkat çeken Bodhaiji, “Bin 600 okul tamamen veya kısmen tahrip edildi ve 170 okul askeri baraka olarak kullanılıyor.” ifadesini kullandı.

Yemen'de binlerce çocuk silahaltına alındı

ÇOCUKLAR İÇİN TAM KORUMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne ve uluslararası örgütlere çağrıda bulunulduğunu söyleyen Bodhaiji, silahlı çatışmalar sırasında çocuklar için tam koruma sağlamanın gerektiğini söyledi.

Yemen'de binlerce çocuk silahaltına alındı

Yemen’de Mart 2015’te Husiler, Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi’ye karşı savaş ilan etmişti.

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