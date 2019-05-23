Yemen'de İHA ile Patirot füze bataryası vuruldu

Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husilere bağlı güçlerle halk komiteleri, insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanı’nı hedef aldı.

​İHA'nın havaalanındaki savaş uçakları hangarını vurduğu kaydedilen haberde, hava saldırısının hedefine ulaştığı aktarıldı. Söz konusu saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Husilerin, İHA'yla Necran'da önemli bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Husiler ise Necran Havaalanı'ndaki silah deposunun hedef alındığını belirtmişti.

300 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamasında; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.