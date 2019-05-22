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Yeni askerlik sisteminde son netleşen detaylar

Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu haberde. Bedelli/yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar...

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 09:02..
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Yeni askerlik sisteminde son netleşen detaylar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Ülkemizdeki askerlik sistemini baştan aşağı yenileyecek bu değişiklikte süreler ne olacak, kısa sürede bitirmek isteyenler ne kadar ödeyecek. Bakan Akar'ın paylaştıklarından son bilgiler bu haberde.

- 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kaldırılacak. Yani bedelli askerlik gelmiyor, sistem sil baştan düzenleniyor.

- Silah altına alınabilecek 2 milyon 200 bin yükümlü var.

- Yeni sistemde bedelli olarak askerlik yapacaklar 30 bin lira ödeyecek.

- Bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapması mümkün. Sayı 145 binden fazla olursa; kura çekilecek.

- Askerlikle yükümlü herkes bir ay zorunlu eğitim alacak. Daha sonra usta birliğine gidenler 5 ay daha askerlik yapacak.

- 6 aylık süre bittikten sonra, 6 ay daha kalıp kalmama sorulacak. Er, kalırım der ise 2 bin lira harçlık verilecek.

- İkinci 6 aylık toplamda 12 aylık süre bittikten sonra, söz konusu ere askeriyede kalıp kalmak istemediği sorulacak. Şartları uygunsa sözleşme imzalanacak. Sç

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