Yeni çıkan kitaplar - 25 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ŞEYLERİN MASUMİYETİ

Özenle seçilmiş resim ve fotoğraflarla dolu bu kitapta, Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi’ndeki eşyalar üzerinden İstanbul’u ve kendi hayatını anlatmaya devam ediyor...

Şeylerin Masumiyeti

Orhan Pamuk

Yapı Kredi Yay.

S.: 264

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AGATHA'NIN ANAHTARI

Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie İstanbul’da gizemli şekilde ortadan kaybolur. Yazarın on bir gün boyunca yaşadıkları günümüzde dahi esrarını korumaktadır. Christie’nin sırra kadem bastığı günlerde kimlerle, nerede olduğunu açıklamaksa yine bir polisiye yazarına nasip oluyor; Ahmet Ümit kurgu olsa da bu sırrı ifşa ediyor. Agatha Christie’nin “kusursuz bir cinayetin olamayacağına” dair inancıysa belki de sonsuza dek değişiyor...

Agatha'nın Anahtarı

Ahmet Ümit

Yapı Kredi Yay.

S.: 152

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YURDUM GURBET OLMASIN

Öykücü ve romancı kimliğiyle tanıdığımız Erendiz Atasü, bu yapıtında başka bir yönüyle karşımıza çıkıyor.

Yurdum Gurbet Olmasın

Erendiz Atasü

Cumhuriyet Kitapları

S.: 24

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LEONARDO DA VINCI

Steve Jobs ve Einstein biyografilerinin yazarı Walter Isaacson, insanlık dediğimiz büyük ailemizin belki de en sıra dışı ferdinin hayatı üzerinden, dünyaya tutkulu bir hayretle yaklaşmanın yaşamı nasıl zenginleştirebileceğini gösteriyor.

Leonardo da Vinci

Walter Isaacson

Domingo Yay.

S.: 616

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İŞİN GELECEĞİ ŞİMDİ

"İşin Geleceği Şimdi" kitabında, iş dünyasını bekleyen değişimin temel basamaklarını bulacak; bu aşamada gelişen yeni kavramlar ve teknolojilerle tanışacak, dönüştürücü büyük fikirlerin dünyasına derin bir gözlemde bulunma fırsatı ve dönüşümün yol haritasına erişeceksiniz.

İşin Geleceği Şimdi

Canan Duman

Kanon Kitap

S.: 216

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VİRANE HARİTA

Kobo Abe’den Chandler’in kurgusu ile Dostoyevski’nin psikolojik derinliğini buluşturan bir dedektiflik romanı Virane Harita, Hiroshi Teshigahara tarafından aynı adla sinemaya uyarlanmış ve dünya çapında büyük ilgi görmüştür.

Virane Harita

Kobo Abe

Çev.: Barış Bayıksel

Monokl Yay.

S.: 240

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ELLERİM OLSUN MU YAĞMUR?

Bir kez daha çocukların dünyasından sesleniyor Necdet Neydim. Kitaptaki “küçük kızı” ve “küçük çocuğu” kendi anılarımızdan tanıyoruz aslında. Hepimizin benzer hikayeleri var. O günleri hatırlamalıyız ki sınavdan sınava koşan çocuklarımızın duygu dünyasını daha iyi anlayalım. Yazar, kendi okul anılarından yola çıkarak kimi zaman derin bir sevgiye dönüşebilen arkadaşlığı, öyküler ve şiirlerle aktarıyor. Her zamanki gibi çocuğun sözü ve bakışıyla…

Ellerim Olsun mu Yağmur?

Necdet Neydim

Gergedan Yay.

S.: 88

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BEŞ ARTI ÜÇ

Yedi Eksi Bir ve Altı Çarpı İki’den sonra Arne Dahl tansiyonu iyice yükseltiyor, geçmiş hesapları tek tek çözerken yeni düğümler atıyor. Üstelik her zamanki zeki ve incelikli kurgusuyla.

Beş Artı Üç

Arne Dahl

Çev.: Ali Arda

Hep Kitap

S.: 336

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MUTLULUK REHBERİ

Mutluluk Rehberi, sadece yazılarıyla değil kalpleriyle de mutluluğu okuyucuya yansıtacak, alanında uzman isimler tarafından kaleme alındı...

Mutluluk Rehberi

Kolektif

İnkılâp Yay.

S.: 224

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Damla Karakuş

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