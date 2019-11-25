Yeni çıkan kitaplar - 25 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ŞEYLERİN MASUMİYETİ
Özenle seçilmiş resim ve fotoğraflarla dolu bu kitapta, Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi’ndeki eşyalar üzerinden İstanbul’u ve kendi hayatını anlatmaya devam ediyor...
Şeylerin Masumiyeti
Orhan Pamuk
Yapı Kredi Yay.
S.: 264
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AGATHA'NIN ANAHTARI
Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie İstanbul’da gizemli şekilde ortadan kaybolur. Yazarın on bir gün boyunca yaşadıkları günümüzde dahi esrarını korumaktadır. Christie’nin sırra kadem bastığı günlerde kimlerle, nerede olduğunu açıklamaksa yine bir polisiye yazarına nasip oluyor; Ahmet Ümit kurgu olsa da bu sırrı ifşa ediyor. Agatha Christie’nin “kusursuz bir cinayetin olamayacağına” dair inancıysa belki de sonsuza dek değişiyor...
Agatha'nın Anahtarı
Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yay.
S.: 152
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YURDUM GURBET OLMASIN
Öykücü ve romancı kimliğiyle tanıdığımız Erendiz Atasü, bu yapıtında başka bir yönüyle karşımıza çıkıyor.
Yurdum Gurbet Olmasın
Erendiz Atasü
Cumhuriyet Kitapları
S.: 24
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LEONARDO DA VINCI
Steve Jobs ve Einstein biyografilerinin yazarı Walter Isaacson, insanlık dediğimiz büyük ailemizin belki de en sıra dışı ferdinin hayatı üzerinden, dünyaya tutkulu bir hayretle yaklaşmanın yaşamı nasıl zenginleştirebileceğini gösteriyor.
Leonardo da Vinci
Walter Isaacson
Domingo Yay.
S.: 616
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İŞİN GELECEĞİ ŞİMDİ
"İşin Geleceği Şimdi" kitabında, iş dünyasını bekleyen değişimin temel basamaklarını bulacak; bu aşamada gelişen yeni kavramlar ve teknolojilerle tanışacak, dönüştürücü büyük fikirlerin dünyasına derin bir gözlemde bulunma fırsatı ve dönüşümün yol haritasına erişeceksiniz.
İşin Geleceği Şimdi
Canan Duman
Kanon Kitap
S.: 216
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VİRANE HARİTA
Kobo Abe’den Chandler’in kurgusu ile Dostoyevski’nin psikolojik derinliğini buluşturan bir dedektiflik romanı Virane Harita, Hiroshi Teshigahara tarafından aynı adla sinemaya uyarlanmış ve dünya çapında büyük ilgi görmüştür.
Virane Harita
Kobo Abe
Çev.: Barış Bayıksel
Monokl Yay.
S.: 240
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ELLERİM OLSUN MU YAĞMUR?
Bir kez daha çocukların dünyasından sesleniyor Necdet Neydim. Kitaptaki “küçük kızı” ve “küçük çocuğu” kendi anılarımızdan tanıyoruz aslında. Hepimizin benzer hikayeleri var. O günleri hatırlamalıyız ki sınavdan sınava koşan çocuklarımızın duygu dünyasını daha iyi anlayalım. Yazar, kendi okul anılarından yola çıkarak kimi zaman derin bir sevgiye dönüşebilen arkadaşlığı, öyküler ve şiirlerle aktarıyor. Her zamanki gibi çocuğun sözü ve bakışıyla…
Ellerim Olsun mu Yağmur?
Necdet Neydim
Gergedan Yay.
S.: 88
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BEŞ ARTI ÜÇ
Yedi Eksi Bir ve Altı Çarpı İki’den sonra Arne Dahl tansiyonu iyice yükseltiyor, geçmiş hesapları tek tek çözerken yeni düğümler atıyor. Üstelik her zamanki zeki ve incelikli kurgusuyla.
Beş Artı Üç
Arne Dahl
Çev.: Ali Arda
Hep Kitap
S.: 336
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MUTLULUK REHBERİ
Mutluluk Rehberi, sadece yazılarıyla değil kalpleriyle de mutluluğu okuyucuya yansıtacak, alanında uzman isimler tarafından kaleme alındı...
Mutluluk Rehberi
Kolektif
İnkılâp Yay.
S.: 224
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Damla Karakuş
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