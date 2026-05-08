Yeni düzenleme kabul edildi: Polisler sürücüsüz taksilere ceza kesebilecek

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), otonom araçların karıştığı trafik ihlallerinde şirketlere ceza kesilmesine olanak tanıyan yeni kuralları onayladı.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme ile artık sürücüsüz araçların hatalarından işletmeci firmalar sorumlu tutulacak.

ŞİRKETLERE DOĞRUDAN SORUMLULUK GELİYOR

Geçmişte insan sürücü olmadığı için ceza kesilemeyen Waymo gibi araçlar, artık doğrudan "kurallara uymama" bildirimi ile karşı karşıya kalacak.

Tespit edilen sorunların giderilmemesi durumunda şirketlerin işletme izinleri kısıtlanabilecek veya tamamen iptal edilebilecek.

ACİL DURUM PROTOKOLLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Yeni çerçeve kapsamında şirketlerin acil durum ekipleriyle iletişim protokolleri kurması ve araçları iki dakika içinde bölgeden uzaklaştırması şart koşuluyor.

Ayrıca üreticilerin güvenlik olaylarına dair daha detaylı veri raporlaması yaparak şeffaflığı artırması bekleniyor.