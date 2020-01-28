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Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Ultra yüksek kapasiteli yeni bir lityum-kükürt pil, oldukça uzun kullanım süreleri vadediyor.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 09:45..
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Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar bataryalar, hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. Ancak gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu bataryaların kapasiteleri ve ömürlerinin de artması gerekiyor.

Özellikle akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen batarya kapasitesi ve şarj ömrü, üreticilerin de en çok dikkat ettikleri konular arasına giriyor.

Avustralya'da bulunan Monash Üniversitesi'ndeki Mahdokht Shaibani ve meslektaşları, lityum iyon pillerinkinden beş kat daha yüksek kapasiteli lityum-kükürt piller geliştirdiler.

Yüzde 99'luk verimlilik oranına sahip yeni piller, akıllı telefonlara da 5 gün boyunca şarj süresi sunabiliyor.

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YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ

Şimdiye kadar lityum-kükürt pillerle ilgili birçok sorun yaşanmıştı. Lityum-kükürt pillerinin içindeki elektrotlar, şarj ve deşarj döngüleri boyunca genleşip büzülerek kapasitelerini kaybediyor ve bir süre sonra parçalanarak kullanılamaz hale geliyor.

Aslına bakacak olursak genleşme olayı şu an kullandığımız lityum-iyon pillerde de bulunuyor. Ancak bu genleşme lityum-kükürt pillerinkinden 8 kat daha az.

Bilim insanları, elektrotların lityum-kükürt pillerinde parçalanmasını önlemek için, elektrotların arasında daha fazla boşluk bıraktı. Daha az miktarda polimer bağlayıcı malzeme kullanan Shaibani ve ekibi, kükürt parçacıkları arasında da daha aralıklı yapılar oluşturdu.

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Araştırmacılar, bu lityum-kükürt pillerinin elektrikli arabalar ve şebeke enerjisi depolama için pil maliyetini önemli ölçüde azaltacağını, çünkü kükürtün son derece ucuz olduğunu söylüyorlar.

Mahdokht Shaibani ve ekibi, yeni ürettikleri pillerin önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyorYeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

Yeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyorYeni geliştirilen bataryalar 5 günlük şarj süresi sunuyor

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