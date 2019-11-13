taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7535
Euro
6.3376
Altın
1463.21
Borsa
104919.76
Gram Altın
270.733
Bitcoin
50540.77

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni geliştirilen sistem, kemiklerinizin sesini dinleyerek kimliğinizi tespit edebiliyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik tanımlama teknikleri, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Bilim insanları ise bu tanımlama sistemlerine sürekli yenilerini ekliyor. Yeni geliştirilen bir sistem ise kemiklerinizin sesini dinleyerek kimlik tespiti yapabiliyor.

Güney Kore'de bulunan Elektronik Haberleşme Araştırma Enstitüsü 'ndeki (ETRI) araştırmacılar, eklem sertliği ve kemiklerin ağırlığı gibi verilerin her insanda farklı olduğunu ve bu sayede ses titreşimlerinin de benzersiz olduğunu ortaya çıkardı.

kemik

ETRI araştırmacılarından Joo Yong, ''İnsan vücudunu, benzersiz bir şekil ve malzeme bileşimine sahip bir müzik aleti olarak düşünebilirsiniz. Geliştirdiğimiz yeni teknoloji, belirli bir vücut parçasını titreştirerek vücutta yayılan sesi dinliyor. Bu sayede insanların anatomik ve biyomateryal özelliklerinin bir haritası çıkarılarak kimlik tespiti yapılabiliyor.'' ifadelerini kullandı.

TEST EDİLİYOR

Yeni geliştirilen kimlik tanımlama teknolojisi, şu anda 50'den fazla test aşamasından geçiriliyor. Kesin sonuçlar ile henüz çok erken olsa da Joo Yong, bu sistemin en az parmak izi kadar başarılı olduğunu söyledi.

biyometri

DİĞER SİSTEMLERDEN DAHA GÜVENLİ

Joo Yong, sözlerine şöyle devam etti: ''Şu anda kullanılan parmak izi, yüz ve iris tanımlama gibi sistemler, aslında pek güvenli değil. Saldırganlar bu özelliklerinizi kopyalayarak kötü amaçlar için kullanabilir.  Ancak bizim sistemimiz, insan vücudu içindeki yapısal özellikleri kullanıyor ve bu nedenle herhangi bir şekilde kopyalanması imkansız.''

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Yeni kimlik tanımlama sistemi, kemiklerinizin sesini dinliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

925
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

478
Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

226
Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

261
Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

51
HDP'li 4 belediyeye kayyum

HDP'li 4 belediyeye kayyum

193
İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

843
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir