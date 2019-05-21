Yeni sezonda alınabilecek tesettür ürünler

Bazı tesettür ürünlerindeki indirimler yüzde elliye kadar uzanmaktadır. Başta elbise ve abiyeler olmak üzere tüm ürünlerde müşteri memnuniyetini sağlayan çeşitlilik de mevcut.

ÖZEL TESETTÜR ELBİSE SEÇENEKLERİ

Pile detaylı elbiseler satın alınabilecek seçeneklerden ilkini oluşturuyor. Kemer aksesuarı ile birlikte söz konusu adreslere gönderilen bu elbiseler kumaş kalitesi ile benzerlerinden ayrılıyor. İsteyenler için ince ve kalın kemerli modeller de sunuluyor. Renk alternatifleri bakımından da oldukça özgün çizgilere sahip olan pile detaylı elbiseler toplamda 3 iş günü içerisinde Türkiye'nin her il ve ilçesine gönderiliyor. Renkleri arasında gül kurusu, indigo ve siyah gibi seçenekler mevcuttur.

Likralı örme kumaştan imal edilen bu ürünlerin toplamda 2 yıllık garanti süresi de bulunuyor. Beden tablosuna bakılarak siparişler kısa süre içerisinde tamamlanabilir. 38 bedenden başlayan modeller 52 bedene kadar uzanmaktadır. Kimi büyük beden tesettür elbiseler için de aynı kategoriye tıklamak ve listelenmiş modeller arasından seçim yapmak mümkündür.

TESETTÜR ELBİSELERDE ALTERNATİF MODELLER

Özel indirimli fiyatlarda modaselvim.com platformunda satışa çıkarılan elbiseler bunlarla sınırlı değil. 2019 yılının en moda kıyafetleri arasında gösterilen tül yelekli elbiseler de beğenildiği takdirde anında sipariş edilebilir. Sadece ilkbahar aylarında değil sonbahar ve kış mevsimlerinde de tercih edilebilecek çok yönlü elbiselerdir. Tül aksesuarlarının üstünde yer alan çiçek desenleri bu elbiselere ayrı bir hava katmayı başarıyor. Renk seçenekleri içerisinde mürdüm, bordo ve indigo gibi alternatifler de yer alıyor.

Şıklığı kadar rahatlığına da önem veren kadınların bir numaralı tercihi olan bu ürünler açık ve koyu ton farklılıkları bulunmaktadır. Tamamen ince kumaştan üretildiği için yaz aylarında da tercihe bağlı olarak giyilebilir. Düğün ve nişan gibi kalabalık içeren kutlamalar dışında balolarda, yolculuklarda ve mezuniyet törenlerinde de giyilebilecek sportif çizgilere sahiptir. Astarsız olan bu modeller sipariş edildiği takdirde aynı gün içerisinde kargo veriliyor. Özel kampanyalar dahilinde kargo da ücretsiz olarak gönderilmektedir.

TESETTÜR ABİYE SEÇENEKLERİ

Gold güpürlü olan versiyonları tamamen orijinal ve farklı tasarımları ile ön planda tutulmaktadır. Zümrüt, petrol ve bordo gibi renkleri fiyat farkı ödenmeksizin satın alınabilir. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez kıyafetleri olan abiyelerde bir diğer alternatif model taşlı ve kuyruklu olarak tanıtılıyor. Ürün görselleri incelenerek birçok açıdan çekilmiş fotoğraflarına hızlıca göz atılabilir. Gövde kısmında yer alan taşlar inci görünümünde olup her daim parıltılı bir imaj çizgisine sahiptir. Bisiklet yakalı olan bu abiyeler kolye ve benzeri aksesuarlar ile birlikte rahatlıkla kombin yapılabilir.

TESETTÜR ABİYELERSE SATIN ALMA SEÇEBEKLERİ

Online platformlarda yapılacak alışverişlerde hızlı mesaj atıp ürün hakkında daha detaylı bilgi alma ayrıcalığı sunulmaktadır. Anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak dokuz aya varan taksit imkanlarından herkes faydalanabilir. Halihazırda yarı yarıya düşmüş fiyatları ile bu özel ürünlerin sahibi olmak artık çok daha kolay.

Ellerine ulaşan ürünlerden memnun kalan alıcılar tavsiye et seçeneğine tıklayarak başka kişilerin de aynı abiye ve elbise ürünlerine ilgi göstermesine doğrudan katkı sağlayabilir. Ürünü almadan önce yapılan yorumları okumak ve kararını buna göre vermek de sunulan ek seçenekler arasında yer alıyor.

DİĞER TESETTÜR ÜRÜNLER

Modaselvim.com sitesinde outlet kategorisine tıklayan alıcılar bu alanda listelenen tüm ürünleri görselleri ve indirimli fiyatları ile birlikte incelenebilir. Her bedene uygun pantolonlar, etekler ve tunikler en cazip fiyatlarla bu alanda yer alıyor ve yeni sahiplerini bekliyor. Sevdiklerinizi birden fazla ürün ile mutlu etmek isteyenler de unutulmadı. Onlara özel ikili ve üçlü kombin seçenekleri de sunuluyor. Yarasa kol modelli üçlü kombin ürünlerin yanı sıra kolları nakışlı kemerli elbiseler de aynı kategorinin en çok satan modelleri arasında bulunmaktadır.