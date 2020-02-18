taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0512
Euro
6.5562
Altın
1586.64
Borsa
120791.86
Gram Altın
308.781
Bitcoin
58952.23

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 1873 kişi öldü, vaka sayısı da 73 bin 332'ye yükseldi.

AA & Ensonhaber | 18.02.2020 - 06:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Paylaşılan son verilere göre, Kovid-19 salgınından dolayı 1873 hayatını kaybederken, vaka sayısı da 73 bin 332'ye ulaştı.

12 bin 692 kişi ise tedavi edildi.

Salgın sebebiyle,  Tayvan, Fransa, Filipinler ve Japonya olmak üzere Çin dışındaki 4 farklı ülkede de toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

ÇİN'DE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENEBİLİR

Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.

Her yıl mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında ekonomik büyüme hedefleri, askeri bütçe planları, yıllık yatırım ve istihdam ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırılıyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

İlginizi Çekebilir
Esad rejimine bağlı güçler mezar yağmaladı
Rusya ve Esad rejiminin kontrolündeki Halep'te mezarlar kazılarak yağmalandı.
Esad rejimi sivil yerleşim yerlerini vurdu
Suriye'de Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki bir bölgede sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi.
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisi ve TSK'nın Türkiye-Suriye sınırında devriye gerçekleştirdiğini bildirdi.
Diyarbakır'da nöbet tutan baba evladına kavuştu
Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
68
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı
36
AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı
AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı
34
Türk ve Yunan Milli Savunma heyetleri buluştu
Türk ve Yunan Milli Savunma heyetleri buluştu
14
İstanbul ve Ankara Kosova için renklendi
İstanbul ve Ankara Kosova için renklendi
17
Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı
Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı
5
Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir