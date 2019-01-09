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Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Kredi kartı borç yapılandırmasında faizler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki yapılandırmasında ödemeler ne kadar olacak...

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 07:21..
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Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yeni düzenlemeler hakkında açıklamalar yaptı.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için yeni bir imkan getiriliyor.

Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.

FAİZ ORANLARI

Vatandaşın hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alınacak bu krediyle borçlar kapatılacak. Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 olacak. 31 Aralık 2018'e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçları yapılandırılacak.

10 BİN LİRA BORCU OLAN ÜZERİNDEN ÖRNEK

10 bin lira kredi kartı borcu olan kişi, 24 aylık vadede borç ödemeyi kabul ettiğinde aylık ödemesi 488 lira olacak. Bu kişinin yapacağı toplam ödeme ise 11 bin 732 lira.

Aynı kişi, 10 bin liralık borcunu 60 ay içinde ödemeye karar verirse aylık ödemesi 234 TL olacak. Toplam ödemesi ise 14 bin lira olacak.

10 BİN LİRA TASARRUF SAĞLANIYOR

10 bin lira borcu olan biri mevcut faiz oranlarıyla ödeme yapmazsa 21 bin 798 liralık bir borçla yüz yüze gelecek. Yeni sistemden yararlanırsa 24 ayda 10 bin liradan fazla tasarruf etmiş olacak.

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

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