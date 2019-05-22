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Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Askerlik süresi yeni yasanın çıkmasıyla 6 aya düşüyor. Bu durumda şu an kışlada 12 ay askerlik yapanların (6 ayı geçmek şartıyla) terhisi gerçekleştirilecek.

AA | 22.05.2019 - 09:15..
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Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Burada yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaşan Bakan Akar, yasanın çıkmasıyla birlikte aktif olarak görev yapan askerlerin terhisinin de mümkün olacağını söyledi.

ŞU AN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR 12 AY YAPIYOR

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu olmayanlar askerlik görevini 12 ay olarak yerine getiriyor.

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

KIŞLADAKİLERE ERKEN TERHİS İMKANI

Bu yasa çıktığı andan itibaren 6 ayını doldurmuş olan uzun dönem askerler erken terhis olarak evine dönebilecek. Örneğin kışlada 8. ayında olan bir asker yasanın çıkmasıyla askerlik süresi 6 aya düşürüldüğü için 4 ay daha askerlik yapmadan terhis olacak.

YENİ SİSTEM BU HAFTA MECLİS'TE

Bu durumda kışladaki askerler Meclis'ten geçecek olan yasayı bekleyecek. Yeni askerlik sistemi yasasının bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ancak Meclis'ten geçiş süresiyle ilgili kesin bir bilgi şimdilik yok.

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