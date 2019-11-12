Yeni yayınlanan 4 kameralı iPhone 12 konsepti

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Apple'ın, bu telefonları tanıtmadan önce bile, gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone 12 hakkında çalışmalar yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 modellerinin, yuvarlak köşeli çerçeveler yerine, düz ve kare şeklinde metal çerçeveler ile gelebileceğini söylemişti.

PhoneArena tarafından yayınlanan yeni konsept görüntüleri de Kuo'nun söylediklerini dikkate alıyor.

ÇENTİK DEVAM EDİYOR

PhoneArena’nın paylaştığı konsept tasarım görüntülerinde, iPhone 11 serisine göre çentiğin biraz daha küçüldüğünü görüyoruz. Ancak Ben Gesgin adında bir tasarımcı, telefonların çentiksiz olacağını ve kameraların, ekranın üzerinde bulunan ince çerçeveler içerisine yerleştirileceğini açıklamıştı.





4 ARKA KAMERA

Bu yıl tanıtılan iPhone 11 modellerinden farklı olarak, arkadaki kameraların yanına fazladan 1 lens daha ekleyen PhoneArena, kamera tasarımının ise fazla bir değişikliğie uğramayacağının sinyallerini verdi.

Yukarıda bahsettiğimiz iPhone 12 özelliklerinin şu an için kanıtlanması oldukça zor, çünkü yeni iPhone'lar için önümüzde epey bir zaman var. Ancak yine de Apple, gelişen akıllı telefon teknolojilerine ayak uydurması için bazı şeyleri değiştirmek zorunda.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.