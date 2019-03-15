Yeni Zealanda’da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zealanda’nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırı sonucu çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

SİLAHLI ADAM KAÇTI

Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii’ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Ve ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı.