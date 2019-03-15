Yeni Zelanda Başbakanı'ndan saldırı sonrası ilk açıklama

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camide yaklaşık 200 kişi cuma namazı kılarken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonrasında ise 40 kişi hayatını kaybetti.

BU TARZ İDEOLOJİLERİN YERİ DEĞİL BURASI

Saldırı sonrasında basının karşısına çıkarak açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu tarz ideolojilerin yeri değil burası. Yeni Zelanda’nın profili bu olay sonrasında hiçbir zaman değişmeyecektir." dedi.

FAİLLERİ LANETLİYORUM

Ardern biri kadın 4 kişinin de yakalandığını belirterek, "Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır. Acil durum ilan edilmiş durumda. Failleri şiddetle kınıyor, lanetliyorum.” dedi.

YENİ ZELANDA'NIN EN KARANLIK GÜNÜ

Ayrıca Yeni Zelanda Başbakanı saldırıya ilişkin üç kişinin gözaltına alındığını açıklayarak, "Yeni Zelanda'nın en karanlık günü." dedi.

BENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı. Morrison, resmi twitter üzerinden hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.