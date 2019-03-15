Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, Yeni Zelanda'daki 2 camiye gerçekleştirilen saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Büyükelçi Ergin, "ChristChurch'ün merkezindeki 2 camiye bugün saldırıda bulunuldu. Bir tanesi Mescid Al Noor öbürü de Linwood Camii. Cuma namazı esnasında silahlı saldırıda bulundular. Şu an için çok çelişen rakamlar var. Fakat resmi bir açıklama yok. Operasyonlar halen sürmekte olduğu için resmi bir açıklamada bulunulamıyor.

Yeni Zelanda Büyükelçisi: Nefret saldırısı VİDEO

"EN HOŞGÖRÜLÜ TOPLUMDU"

Son edindiğimiz bilgilere göre, başta bir kişi gözaltına alınmıştı şimdi bu sayı 4'e çıktı. Dolayısıyla planlı, eş zamanlı bir saldırılardan bahsediyoruz.

Müslümanlara karşı herhangi bir tehdit algısı yoktu. Batı dünyası içerisinde İslamofobi'nin en düşük olduğu, en hoşgörülü olduğu bir toplumdu. Bu Yeni Zelanda açısından büyük bir şok oldu.

Nefret saldırısı diyebiliriz. Resmi açıklamaları beklemede fayda var, dış bağlantıdan ziyade buraya has bir şey olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.