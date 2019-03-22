Christchurch'deki Al Noor ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenler için Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde, anma törenleri düzenlendi.

2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Yeni Zelanda devlet televizyonu TVNZ ve RNZ tarafından canlı yayınlanan törenlerde, cuma ezanı canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu VİDEO

BAŞBAKAN ARDERN CUMA NAMAZINA KATILDI

Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.

KONUŞMASINA HADİSLE BAŞLADI

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,

"Peygamber Muhammed dedi ki 'Karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadelerini kullandı.

"KALBİMİZ KIRIK AMA BİZ KIRILMADIK"

Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Al Noor Camisi İmamı Gamal Fouda; Başbakan Ardern, hükümet ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terörün, rengi, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Fouda, "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik. Dünya bizde sevgi ve birliğin örneğini görebilir. Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık (yenilmedik)." diye konuştu.

KADINLARDAN BAŞÖRTÜLÜ DESTEK

Ülke genelinde yapılan törenlerde, Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine çok sayıda Yeni Zelandalı kadın, sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi.

TOPLU CENAZE NAMAZI KILINACAK

Hagley Park'taki cuma namazının ardından Memorial Park Mezarlığı'nda, toplu cenaze namazı kılınacak.