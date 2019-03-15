Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye için yayınladığı AB üyelik raporunda şu anda müze olarak kullanılan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi konusunda ifadeler yer aldı.

YENİ ZELANDA SALDIRGANININ ORTAK İFADELERİ

Türkiye ile sabah saatlerinde Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde camilere saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri yayınladığı manifestoda Türkler için tehdit cümleleri kullandı. O cümleler ise şunlar: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm Cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"