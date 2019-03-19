İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde provokatif eylemler gerçekleştirildi. CHP ve HDP'lilerin de alanda olduğu eylemlerde, ezan okunurken yükselen ıslık sesleri büyük tepkilere neden oldu.

Ezana yapılan saygısızlık, siyasiler arasında da tartışma konusuydu.

Yeni Zelanda'da ezana saygı duruşu VİDEO

EZANA SAYGI DURUŞU

Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkı, teröre karşı duruşuyla İslam dünyasının takdirini topladı. Çoğunluğu Hristiyan olan Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, saygı duruşunda ezan dinledi. Bu görüntüler, 8 Mart provokasyonunda yer alanlara ders olacak cinsten.

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı VİDEO