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Yeni Zelanda'da ezana saygı duruşu

Ülkede bir grup öğrenci, 50 kişinin şehit edildiği caminin önüne gelerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 11:59..
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İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde provokatif eylemler gerçekleştirildi. CHP ve HDP'lilerin de alanda olduğu eylemlerde, ezan okunurken yükselen ıslık sesleri büyük tepkilere neden oldu.

Ezana yapılan saygısızlık, siyasiler arasında da tartışma konusuydu.

Yeni Zelanda'da ezana saygı duruşu VİDEO

EZANA SAYGI DURUŞU

Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkı, teröre karşı duruşuyla İslam dünyasının takdirini topladı. Çoğunluğu Hristiyan olan Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, saygı duruşunda ezan dinledi. Bu görüntüler, 8 Mart provokasyonunda yer alanlara ders olacak cinsten.

Yeni Zelanda'da ezana saygı duruşu

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı VİDEO

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