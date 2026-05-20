Yeraltı'nda sezon finali sürprizi: Azize'nin oğlu bakın kim oldu
20 Mayıs akşamı sezon finali bölümü yayınlanacak olan Yeraltı dizisine Azize karakterinin oğlu Cihan karakteri giriş yapacak. Karakteri oynayacak isim ise izleyicilerin merak konusu.
NOW TV'de sezonun iddialı dizisi Yeraltı, bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizi, yine heyecanlı anlara sahne olacak.
Sezon finalinde Yeraltı'nda yeni karakter sürprizi geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye Azize'nin oğlu Cihan karakteri dahil oldu.
Ünlü oyuncu Eren Ören'in üstlendiği projede Cihan karakteri hikayede kritik bir rol üstlenecek.
