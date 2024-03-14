Adana'da kazaya ve kirliliğe neden olan seçim afişleri toplatıldı Adana’da Seçim Kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarına ve aydınlatma direklerine gelişigüzel asılan ve bir yerde ölümlü kazaya neden olan seçim afişleri, parti ayırt etmeksizin toplatıldı.

DHA

Adana'da 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi, belediye ve muhtar adayları birçok kavşak, bulvar ve aydınlatma direğine afiş astırdılar.

Ancak kent genelinde afişlerin çoğunun yasal olmayan noktalara asıldığı gözlemlendi. Bu durum, görüntü kirliliğine neden olurken, trafiği de olumsuz etkiledi.

Gelişigüzel asılan afiş kazaya neden oldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Kazanın, düzensiz şekilde asılan afişlerin neden olduğu iddia edildi.

Bununla birlikte, bazı afişlerin rüzgarlı günlerde asılı bulunduğu aydınlatma direklerini devirdiği de gözlendi.

İlçe seçim kurulları, yasak olan noktalara asılan afişlerin toplatılması kararı aldılar. Polis ve zabıta ekipleri de bu afişleri tespit ederek toplamaya başladılar.

Vali Köşger: "Bu iş kontrolden çıkmış durumda"

Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

Adana’nın dışında başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır herhalde. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)