Ali Tombaş, Sultanbeyli hayalini Adem Metan'a anlattı Sultanbeyli hayali sorulan Cumhur İttifakı'nın Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, projelerinin gençlere odaklı olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Röportajın tamamını YouTube'dan izlemek için tıklayınız...

Adem Metan, YouTube kanalında birbirinden önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Metan'ın Peki Sonra programının son konuğu Cumhur İttifakı'nın Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş oldu.

Metan, Tombaş'a Sultanbeyli hayalini sordu.

Adem Metan'ın "İstanbul'da 39 ilçe var Sultanbeyli en genç ilçelerden biri. siz 5 yılllık süreçte nasıl bir Sultanbeyli hayal ediyorsunuz neler değişecek?" sorusuna Ali Tombaş gençleri ön plana çıkartarak cevap verdi.

"Projelerimizin yüzde 20'si gençlere hitap ediyor"

Tombaş şöyle konuştu:

Şimdi bizim bu dönemde projelerimizin yüzde 20'si gençlere hitap ediyor. Nedir bu projeler; içinde yüzme havuzu olan, fitnes salonları olan 3 tane spor kompleksi yapacağız.

"Milli sporcular yetiştireceğiz"

Sultanbeyli'den milli sporcular yetiştireceğiz. Gençlerin bilgi becerenlerini keşfetmesi için tekno semtler kuracağız yazılım ve yapay zeka özelinde.

Zaten kentsel dönüşüm ulaşım, sağlık hizmetlerini yapacağız ama bu genç nüfusun enerjilerini atabileceği alanlar önceliğimiz.