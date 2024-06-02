YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde her şey yolunda YSK Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerin sorunsuz devam ettiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi devam ediyor.

"Her şey yolunda gidiyor"

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirtti ve bu durumun devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak,

21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor.

diye konuştu.