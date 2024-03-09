Bodrum'da CHP ve İyi Parti adayları birbirine girdi İyi Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ın elini sıkmayınca yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Muğla'da muhalefet adayları birbirine girdi.

Bodrum’da düzenlenen 5’inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İyi Parti heyeti ile karşılaştı.

İyi Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer ve diğer partililerin bulunduğu heyetle selamlaşan Aras'a elini uzatmayan Süer'in sert sözlerle CHP'li adayı eleştirdi.

"Sana saygı duymuyorum"

İşletme önünde Ahmet Aras'ın elini sıkmayan Süer, "Ben sana saygı duymuyorum duymak zorunda da değilim." dedi.

Bunun üzerine Ahmet Aras bu tür provokasyonla gelmeyeceğini ifade ederek, "Lütfen saygılı ol ben Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz." diye karşılık verdi.

"PKK'nın avukatlarını yardımcın yapmayacaksın"

Süer ise CHP-DEM Parti ilişkisini ve yardımcısı hakkındaki iddiaları hatırlatarak Aras'a yardımcısı üzerinden yüklendi.

Süer, "Bu memleketin çocuğuysan PKK'nın çocuklarımızın katilinin avukatlarını kendine yardımcı yapmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

Aras ise "Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağızıyla konuşma” ifadelerini kullandı.

"Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin"

Aras, "Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin” diye cevap verdi.

Çevredekiler sakinleştirdi

O anlarda yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen başkan adayları ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.