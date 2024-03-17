CHP'li Esin Köymen, 11 yıl önce karşı çıktığı Maltepe Sahili'nde tanıtım filmi çekti CHP Maltepe adayı Esin Köymen'in, 11 yıl önce TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanlığı yaptığı dönemde eylemler yaparak karşı çıktığı Maltepe Sahili'nde tanıtım filmi çektiği ortaya çıktı.

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Seçim çalışmaları kapsamında sosyal medya ve TV'ler için görsel içerik hazırlayan köymen, mekan olarak Maltepe Sahili'ni seçti.

11 yıl önce karşı çıktığı sahilde çekim yaptı

Burada yürüyüş yapıp Maltepelilerle sohbet ederken manzara görselleri arasında boy gösteren Köymen, arşivlerin asla unutmayacağını hesaba kamadı.

Köymen'in 11 yıl önce sahil parkı projesine karşı çıktığı ortaya çıktı.

11 yıl önce eylemlerde bildiri okudu

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanlığı yaptığı dönemde kentsel dönüşüme karşı açtığı davalarla dikkat çeken Köymen’in, eylemlerde de boy gösterdiği görüldü.

Köymen’in 1 milyon metrekarelik Maltepe Sahil Projesi’ne karşı yapılan eylemlere katıldığı, hatta basın açıklamasını okuduğu görüldü.

"Projeye sonuna kadar karşıyız"

Ortaya çıkan 11 yıl önceki eylem görüntülerinde Köymen'in, “Maltepe sahilinde kıyı dolgusu adı altında yapılan çevre katliamı durdurulmalıdır. Dolgu çalışmaları tüm karşı çıkmalara rağmen devam ediyor. Maltepe sahilinin tarihi kimliğini tümden yok eden bu projeye sonuna kadar karşıyız” ifadelerini kullanıyor.