Murat Kurum: İstanbul yeniden gençlerin şehri olacak İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek iftar yapan Murat Kurum, "1 Nisan'dan itibaren İstanbul yeniden gençlerin şehri olacak" dedi.

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Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Öğrencilerle iftar yaptı

Murat Kurum, İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle iftar yapan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimizin sembol kurumlarından İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. Öğrenci kardeşlerimizle iftarımızı yaptık. Çaylarımızı içtik, onların hayallerini ve heyecanlarını paylaştık. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul yeniden gençlerin şehri olacak" ifadelerini kullandı.