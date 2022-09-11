Alinur Aktaş: Bursa'da tüm araçlarımızda ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okulun ilk günü nedeniyle şehirde BursaKart kullanılan tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu ücretsiz olacağını duyurdu.

Yarın Türkiye'de ilk ders zili çalıyor.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okula dönüyor.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yanında şehirlerdeki toplu taşıma sistemlerinde de okul hazırlığı var.

Bursa Belediyesi bu yönde hazırlıklarını tamamladı.

Okul yoğunluğuna hazırlığın dışında yerel yönetimler ulaşımda ilk gün için ücretsiz taşıma müjdesi verdi.

Bursa'da tam gün ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda ilk gün sabah 06.00'dan öğleden sonra 14.00'e kadar toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Öğrencilerin okul çıkış saatlerinin dikkate alınmadığı bu uygulama Bursa'da tam gün olarak kararlaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından konuya ilişkin bir duyuru yaptı.

"Allah zihin açıklığı versin"

Aktaş, tüm gün ulaşımın ücretsiz olacağını belirtirken öğrencilere de zihin açıklığı diledi.

Aktaş paylaşımında, "Sevgili öğrenciler, Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Yarın ilk gününüz, sizin için Bursa’mızdaki ayakta yolcu taşıyan ve BursaKart kullanılan tüm araçlarımızda ulaşım ücretsiz. İyi dersler, Allah zihin açıklığı versin." ifadelerine yer verdi.