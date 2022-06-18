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    Alinur Aktaş'tan Bursalılara tramvay müjdesi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların merakla beklediği T2 tramvay hattının temmuz ortasında hizmete başlayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 10:55
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    Alinur Aktaş'tan Bursalılara tramvay müjdesi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

    Aktaş burada Çelik'in sorularını yanıtlarken, Bursa'da yapılan yatırımdan ve hayata geçirilecek projelerden bahsetti.

    Aktaş devam eden toplu taşıma ağını iyileştirecek porjeler hakkında da bilgi verdi.

    Alinur Aktaş'tan Bursalılara tramvay müjdesi VİDEO

    T2 temmuzda hizmete giriyor

    Test sürüşleri devam eden toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak T2 hattının temmuz ayında hizmete gireceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, "Yeni hatlar devereye alınıyor özellikle raylı sitemler taşımacılığıyla alakalı yeni çalışmalar yapılıyor. T2'de deneme sürüşleri başladı. Temmuz ortası itibarıyla fulltime gidişler başlayacak. Bir taraftan da otobüslerle alakalı revizyon yaptığımızda...

    İki durak arasında geçiş süresi 2,5 dakikaya düştü

    Optimizasyon yaptık. 6 dakikada bir iki durak arasındaki geçiş süresi idi bunu 2,5 dakikaya indirdir. Metro hatlarının kapasitesini artırdık demektir. Biz artık günde 1 milyon kişiyş rahat rahat taşıyabiklen bir yerel yönetim haline dönüştük." diye konuştu.

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #1

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #2

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #3

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #4

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #5

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #6

    Alinur Aktaş tan Bursalılara tramvay müjdesi #7


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