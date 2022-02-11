Euro
15.35
-0.73%
Dolar
13.47
-0.35%
Altın
790.91
-0.37%
Borsa
2006
-1.62%
Bitcoin
588.385
-2.92%
BTXN Coin
37.87
19.46%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması

    Ankara'ya Cumhuriyet'in 100. yılı için Türkiye'nin en büyük heykellerinden biri yapılacak. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykelin nasıl olmasına yarışmayla karar verecek.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin farklı noktalarındaki CHP'li belediyeler arasında adeta heykel yarışı var.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir adım daha öne çıkarak Türkiye'nin en büyük heykelini yapmak için harekete geçti.

    CUMHURİYET'İN 100. YILINA HEYKEL

    Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılacak heykelin nasıl olması gerektiğine henüz karar veremeyen Mansur Yavaş, heykel yarışması düzenleme kararı aldı.

    Heykel için fikir başvuruları 14 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanacak.

    Yarışmacıların, hazırladıkları projeleri en geç 1 Haziran saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

    EN İYİ HEYKEL PROJESİNE PARA ÖDÜLÜ

    Akademik kurul tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan jüri üyeleri, 18 Mart’ta eserleri değerlendirmeye başlayacak. Yarışmada başarı elde eden ve dereceye giren eser sahipleri para ile ödüllendirilecek.

    Mimar, heykeltıraş, şehir plancısı ve peyzaj mimarı meslek gruplarından oluşan ekiplerden 1’inci olan eserin sahibi 200 bin, 2’nci eserin sahibi 120 bin, 3’üncü eserin sahibi ise 80 bin TL almaya hak kazanacak.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden heykel yarışması #1

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden heykel yarışması #2


    Görüş Bildir