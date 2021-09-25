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    Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri uzatıldı

    27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.
    • AA
    • 25.09.2021 - 01:28
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    Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri uzatıldı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.

    HANGİ GÜZERGAHDA KAÇ SERVİS

    EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.

    Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.

    Ankara da metro ve otobüslerin son sefer saatleri uzatıldı #1

    SEFERLERDEN SONRA HİJYEN ÇALIŞMASI

    Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.

    Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.

    Ankara da metro ve otobüslerin son sefer saatleri uzatıldı #2

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