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- Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 01:19
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, son olarak dün sabah kalp rahatsızlığının yeniden süksetmesi nedeiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Görevinden istifa etti
Rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanan Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.