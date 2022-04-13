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    Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti

    Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 01:19
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    Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, son olarak dün sabah kalp rahatsızlığının yeniden süksetmesi nedeiyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Görevinden istifa etti

    Rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanan Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti #1

    Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, görevinden istifa etti #2


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