Başkan Cemil Tugay’dan İzmir’deki çıplak ayak eylemine yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir dizi ziyaret ve panel kapsamında Zonguldak’a geldi. İlk olarak Maden Müzesini gezen Tugay, ardından CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Programını sürdüren Tugay, daha sonra Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

"BELEDİYELERE EKONOMİK BASKI UYGULANIYOR"

Gazetecilerin, İzmir’de büyükşehir belediyesi çalışanlarının gerçekleştirdiği çıplak ayak eylemine ilişkin sorularını yanıtlayan Tugay, belediyelerin ekonomik açıdan zorlandığını vurguladı.

Tugay, “Belediyelere ekonomik açıdan sıkıntı yaşatılıyor. Biz de bu ay SGK’dan biraz ekstra bir muamele gördük. Bu nedenle kısa süreli bir ekonomik sıkıntı oluştu.” dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

Sorunun hızla çözümü için çalıştıklarını belirten Tugay, çalışanların eylemine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: