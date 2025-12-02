Yalova’daki su sıkıntısı için AK Parti’den eleştiri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, doluluk oranı yüzde 6’ya kadar düşen Yalova’daki su sorunu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantı, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

YENİ BARAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Umut Güçlü, Yalova’da planlanan yeni baraj projesi hakkında bilgi vererek Gökçe Barajı’nın üstüne bir baraj yapım sürecinin 2021 yılında başladığını söyledi. Güçlü, şunları kaydetti:

Planlama raporu onaylandı.



2026’da proje ihalesi, 2027’de ise yapım ihalesi yapılması hedefleniyor.



Ayrıca Armutlu, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy, Esenköy ve Kocadere’deki baraj ve gölet projelerinin de sürdüğü ifade edildi.

"BELEDİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ"

Güçlü, su sıkıntısında Yalova Belediyesi’nin ihmali olduğunu vurguladı. DSİ’nin 11 Nisan 2025 tarihinde belediyeye gönderdiği yazıda, Kurtköy Derivasyonu ve 24 derin kuyunun devreye alınması talep edilmişti. Ancak belediyenin herhangi bir adım atmadığını belirtti.

Güçlü, şöyle konuştu:

"Bu kuyular devreye alınsaydı, şu an Yalova’da 2 aylık daha suyumuz olacaktı. Her saniye 245 litre su sağlayan bu kuyular, baraja aktarılmış olsaydı kesintiler yaşanmayacaktı."

GÖKÇE BARAJI'NDA DURUM KRİTİK

Güçlü, Gökçe Barajı’nın doluluk oranının yüzde 6 olduğunu belirtip, alınan tedbirlerle günlük su tüketiminin 100 bin metreküpten 59 bin metreküpe düşürüldüğünü söyledi. Mevcut su miktarının yaklaşık 20 gün yeteceğini, kuyular ve derelerin devreye alınmasıyla bu sürenin uzayacağını ekledi.

UYARILARA RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI

Belediyenin uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Güçlü, şunları kaydetti:

"11 Nisan’da yapılan uyarıya rağmen çalışmalar yapılmadı, hiçbir geri dönüş de olmadı. Basına verilen açıklamalarda ise sorumluluk üstlenilmedi."

Umut Güçlü, AK Parti milletvekillerinin ve partinin Ankara’daki yetkili kurumlarla su sıkıntısını çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.