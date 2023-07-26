Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm atağı: Projeler hız kazandı Bursa’nın depreme karşı dirençli kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yerinde ve uzlaşı temelli bu dönüşümlerle kente 8644 konut ve 908 dükkan kazandıracak.

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ensonhaber.com

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, toplamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm proje alanlarını basın mensupları ile gezip, Bursa’yı depreme dirençli kent haline getirme noktasındaki kararlılıklarını bizzat sahada gösterdi.

Mayınlı alan

Kentsel dönüşüm turuna 153 bin 500 metrekare alanlı Gaziakdemir – Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi ile başlayan Başkan Aktaş, buradaki kentsel dönüşüm ofisinde projeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İbrahim Eken de görseller üzerinden sunum yaparak proje detaylarını paylaştı.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşüm mayınlı bir alan. Tarafların beklentileri yüksek. İdareyi zorlayan konular var, hukuki sıkıntılar var ve mali anlamda problemli konular var. 5,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım, ‘bize ne zaman kentsel dönüşüm gelecek’ lafını kuymaktan sıkıldım.

Kentsel dönüşüm öyle seyyar satıcı gibi şehri gezmiyor. Taraflar iterse kentsel dönüşüm olur. Şehirde bu manada bir beklenti var. 1960 - 2000 yılları arasında hormonlu büyümüş, almış başını gitmiş bir şehirden bahsediyoruz.

Gerçekten kararlıyız. Amacımız biz yapalım, özel sektör yapsın, Burkent yapsın, TOKİ yapsın, kim olduğu önemli değil, değişim ve dönüşümü sağlayalım istiyoruz” diye konuştu.

Sıcaksu’da yüzde 100 uzlaşma

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyükşehir Belediyesi’nin hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşarak hayata geçirdiğini önemli projelerden biri. Bölgedeki tabakhanelerin 2010 yılından itibaren Badırga'daki sanayi bölgesine taşınmasının ardından son 12 yıldır hem gündemde olan kentsel dönüşüm için önemli bir mesafe alındı.

Toplam 52 bin metrekare proje alanına sahip dönüşümde, TOKİ tarafından yürütülen inşaat uygulaması bitiminde, üretilen konut ve dükkânlar, planlanan dönüşüm projelerinde rezerv olarak kullanılacak. Proje öncesinde 214 adet deri fabrikası, depo ve konutun yıkıldığı alanda şimdi 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa ediliyor.

Termal Kür Merkezi

Büyükşehir Belediyesi, Sıcaksu bölgesinin termal zenginliğini de en iyi şekilde değerlendirip, yola cepheli 25 bir metrekare alana da Termal Kür Merkezi kazandıracak.

Özel sektör marifetiyle yaptırılacak projede, çifte hamam tanımına uygun, içinde kapalı-açık çok amaçlı termal havuzlar, aile hamamları, dinlenme alanları, kafeterya, kaplıca dükkanı ve rekreasyon alanlarına sahip günübirlik kullanıma açık termal tesis-kaplıca bulunacak.

Ayrıca korunacak kültür varlığı niteliğindeki ‘batık hamam’ da yerinde restore edilecek. Proje, 23.737 metrekare termal tesis binası, 18.756 metrekare kür oteli, 4.810 metrekare fizik tedavi merkezi ile 15.979 metrekare rekreasyon ve yeşil alana sahip olacak.

Gaziakdemir’de dönüşüm başlıyor

Bursa’da afet riski en yüksek sahalardan biri olan demiryolu altı bölgesi’nde bütüncül bir yaklaşımla kentsel dönüşüm projeleri geliştiriliyor. Sıcaksu bölgesi, İstanbul Caddesi ve Çelebi Mehmet Bulvarı’ndan sonra, Gaziakdemir Bölgesi’nde kentsel dönüşüm faaliyeti başladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı mayıs ayı oturumunda kentsel dönüşüm projesine yönelik imar planları onaylanırken, proje alanında kentsel dönüşüm irtibat ofisi de kuruldu. Ayrıca 1. etap içinde yer alan hak sahiplerinin tamamı ile uzlaşma görüşmelerine başlandı.

Toplam 153 bin 500 metrekare büyüklüğündeki proje alanında 655 adet bina, 2200 bağımsız bölüm ve 1690 hak sahibi bulunuyor. Proje ile 2500 adet konut ve 300 adet dükkân inşa edilecek.

İstanbul Caddesi, Bursa’nın vitrini

Bursa’nın vitrini olan İstanbul Caddesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesi toplam 1.660.000 metrekare alanı kapsıyor. Toplam 240 bin metrekare alınlı birinci uygulama etabında riskli yapıların ortadan kaldırılıp, İstanbul Caddesi’nin daha modern görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Rezerv yapı alanı içindeki toplam 8 adet adada dönüşüm projelerinin tamamlanması sonucunda 3.500 konut üretilmiş olacak. 8 adet adanın 3 tanesinde inşaat ve ruhsat projesi süreci aktif olarak yürütülüyor. Projenin 11 bin metrekarelik birinci adasında 55 binada 140 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkân inşa ediliyor. Bunlardan Büyükşehir Belediyesine verilecek 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkân bölgedeki dönüşüm projeleri için rezerv olarak kullanılacak.

İkinci adada 100 binada 300 bağımsız bölüm ve üçüncü adada da 150 binada 430 bağımsız bölümün yıkımı yapılacak. Her 3 adadaki projeler tamamlandığında 1150 konut ve 100 dükkânın inşası tamamlanmış olacak.

BURKENT’le büyük dönüşüm

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT tarafından inşaatların yapıldığı Yiğitler Kentsel Dönüşümü de 61 bin 900 metrekare alan üzerinde hayat buluyor. Toplam 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu kentsel dönüşüm proje alanı 3 bölgeden oluşuyor.

Birinci bölge içinde yer alan 9 bin 425 metrekare alanlı sahada hak sahiplerinin yüzde 92’si ile uzlaşma sağlandı. Proje kapsamında 28 binada 80 bağımsız bölümü yıkımı tamamlanırken, 104 konut ve 16 dükkânın inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Yıldırım’ın çehresi değişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler’in yanı sıra Arabayatağı – Ulus ve Karapınar Kentsel Dönüşüm Projeleri ile de Yıldırım’ın çehresini değiştiriyor. Toplam 43 bin 200 metrekare alanda inşaatına başlanan Arabayatağı Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 600 adet konut ve 100 dükkân inşa edilecek.

Toplam 138 bin 600 metrekare alanda yapılacak Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de 3600 konut ve 300 dükkânın inşa edilmesi planlanıyor.

Tarihi Dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, basın mensupları ile kentsel dönüşüm turu, Bursa’nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi alanında son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkılmış, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549’a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarılmıştı.

Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılıp, otoparkla ilgili imalatlar devam ederken, daha görünür hale gelen tarihi hanların özgün kimliğine kavuşturulması çalışmalarına da Bakırcılar Çarşısı’ndan başlandı.

Bakırcılar Çarşısı için hazırlanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi dokuya uymayan beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar kaldırılıp, onaylı projeye göre yeniden düzenleniyor.

Tarihi yapının taş duvarında cephe temizliği yapılırken, dükkan cepheleri de projeye göre düzenlenecek ve çatılar kurşun kaplama ile yenilecek. Restorasyonla Bakırcılar Çarşısı Bursa turizmine katkı sağlayacak ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olarak ön plana çıkacak.

Dönüşüm hamlesi

Kentsel dönüşüm alanları gezisinin sonunda projelerle ilgili değerlendirme yapan Başkan Aktaş, “Bursa’mızda kentsel dönüşümle alakalı çok özel bir hamle başladı. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehrin tabii insanımızın da desteğiyle, katkısıyla daha güzel yerlere gelmesi lazım.

Olası bir depreme hazırlıklı olmamız da kaçınılmaz bir gerçek. Bu manada kurumsal anlamda kentsel dönüşüm adımlarını atıyoruz. Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapılıyor.

Bir taraftan da mevcut binalarla alakalı desteklenmeler, güçlendirmeler devam ediyor. Ben bu noktada her vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.