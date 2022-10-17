Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu

Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibinin çabalarıyla Bursa'da en ucuz ulaşım, su ve halk ekmek hizmeti veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kente soluk getiren hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bursa'nın vizyonunu geliştiren projelere imza atan Başkan Aktaş ve ekibin çabaları meyvelerini verdi.

En ucuz hizmetler Bursa'da

Türkiye'nin en büyük 5 kenti arasında Bursa, en ucuz ulaşım, su ve halk ekmek hizmetine sahip olmayı başardı.

İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, pahalılığa karşı çözümden çok bildiri yayınlamaktan başka pek bir şey yapmadığı İstanbul ve başkent, söz konusu 3 hizmetin ucuz sunulmasında Bursa'Nın gerisinde kaldı.