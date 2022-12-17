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    Çaycuma'da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti

    Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesi'nin parke taşı üzerine asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaşması tepkilere neden oldu.
    • 17.12.2022 - 23:16
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    Çaycuma'da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti

    CHP’li Çaycuma Belediyesi, parke üzerine sıcak asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından “Yeni Mahalle Yemen Sokak ile Sarıkaş Yaya Köprüsü arası asfaltlanan yol hizmete açıldı” şeklinde paylaşım yaparak duyurdu.

    Parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti

    İHA'nın haberine göre; yol çalışmaları yapımına kış ayında da devam eden Çaycuma Belediyesi parke taşlarının üzerine sıcak asfalt döktü. Parkeleri sıcak asfaltla kullanılmaz hale getiren belediyenin "O sokağın alt yapısı tamamlandı mı?", "Parkeler başka bir yerde değerlendirilse mi?" sorularına vereceği cevap merak konusu oldu.

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #1

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #2

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #3

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #4

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #5

    Çaycuma da parke üzerine sıcak asfalt dökülmesi tepki çekti #6


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