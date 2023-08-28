Gaziantep'in dondurması ve meyveleri dünyaya açıldı Antarktika Bilim Seferi’nde Türk bilim seferi heyetinin menüsünü de süsleyen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kadın kooperatifinin "kurutulmuş dondurma" ve meyveleri, dünya pazarına iddialı bir giriş yaptı.

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ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler, dünya pazarına açıldı.



Kooperatifin ürünleri, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk bilim seferi heyetinin menüsü de yer aldı.

Kadınların elinde üretilen dondurma ve meyveleri tattılar

Türk bilim seferi heyeti, Dünya'nın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma, elma, çilek, kavun ve portakal gibi ürünler de Türk ekibine eşlik etti.

Fatma Şahin, Ensonhaber'de ürünlerin yapım ve pazarlama sürecini anlattı

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, kooperatifin ürünlerini şu sözlerle anlattı:

"Dondurmayı kuruttuk. Antarktika'da bilim ekibimizce kullanıldı. Böylelikle tüm dünyaya açıldık."



"Halkın teveccühü olursa 3. dönem ustalık dönemimiz olacak"

"Yeniden aday olacak mısınız" sorusuna Fatma Şahin, şu ifadelerle yanıt verdi: