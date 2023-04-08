Hilmi Türkmen, Üsküdar Konteyner Kent'te depremzedelerle iftar yaptı Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Üsküdar Konteyner Kent'te kalan depremzedelerle iftar yemeğinde buluştu.

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"Asrın felaketi" olarak anılan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler, Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle tamamlanan konteyner evlere yerleştirildi.

Kendi evlerine kavuşacakları günü bekleyen depremzedelere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iftarda konuk oldu.

"Kalıcı konutlara geçene kadar yanınızdan ayrılmayacağız"

Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışı sonrası depremzedelerle iftar eden Hilmi Türkmen, adeta bir büyükşehir belediyesi gibi çalıştıkları bölgede depremzede vatandaşlara desteklerinin devam edeceğine vurgu yaparak, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şu ifadelere yer verdi:

Konteyner kentimizde ilk iftarımızı yaptık bugün. Kardeşlerimizin Üsküdar’a, Sn. Cumhurbaşkanımıza çok selamı var.



Allah’ın izniyle, kalıcı konutlara geçene kadar yanlarından bir an olsun ayrılmayacağız.

Kardeş belediyelerin ortak eseri, afetzedelerin imdadına yetişti

Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyelerince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulumu süren konteyner kente 2 hafta önce afetzedeler yerleştirildi.

160 personel, 3 haftada 500 konteynerlik kent kurdu

Her iki belediyeye bağlı 160 personel tarafından kardeş şehir ilişkisi bulunan ilçede, İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi 500 konteynerden olurken, içinde yaşam alanları, aşevi, yemekhane, aile sağlığı merkezi, kreş, kütüphane, çamaşırhane ve idari bina bulunuyor.