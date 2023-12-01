Hilmi Türkmen'den Ekrem İmamoğlu'na: Gerçeklerle yüzleşme zamanı! 2018'de yapılan projeyi kendi yapmış gibi sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bomboş geçen 5 yılı perdeleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere yaklaşıyor...

31 Mart'a aylar kala heyecan her geçen gün artıyor.

Siyasi partiler ve adaylar da bu kapsamda çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa bir süredir unuttuğu bakanlık ve AK Parti belediyelerinin projelerini sahiplenme alışkanlığına kaldığı yerden devam ediyor.

İmamoğlu, Üsküdar Meydanı projesini sahiplendi

Özellikle metro projelerini sahiplenme konusunda hayli çaba harcayan İmamoğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Üsküdar Belediyesi'nin 2018'de yaptığı meydan projesini sahiplendi.

Her yağmurda denizle birleşen Üsküdar'ı bu problemden kurtaran Üsküdar Belediyesi'nin çalışmasını kendi yapmış gibi gösteren İmamoğlu, paylaştığı videoda, "Üsküdar ve çevresine 12 saatte metrekareye 100kg’dan fazla yağış düştü. Altyapı yatırımlarımızın önemi dün gece bir kez daha ortaya çıktı. Önceki yıllarda, çok daha az yağışta sular altında kalan Üsküdar’da her şey çok farklıydı." ifadelerini kullandı.

Hilmi Türkmen'den cevap gecikmedi

Duruma tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İmamoğlu'na gereken cevabı kanıtlarıyla verdi.

2018'de kendisiyle konu hakkında yapılan röportajı paylaşan Türkmen, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu proje ile uzaktan yakından alakasının olmadığını söyledi.

"Siz aday gösterilmeden önce sorun çözüldü"

"Sn. Ekrem Bey! Bu sorun 2018 sonu, siz daha İBB adayı bile gösterilmeden çözülmüş, ortadan kalkmıştı.

O günlerde yaptığımız bir paylaşımımızdan gerçeği herkes bir daha görsün!

"Bomboş geçen 5 yılı perdeleyeceğinizi mi zannediyorsunuz!

Size bir soru sormak istiyorum; Bırakın yapmayı, kıyısında köşesinde bile bir iziniz bir emeğiniz olmayan işlere 'Biz yaptık' diyerek, bomboş geçen 5 yılı perdeleyeceğinizi mi zannediyorsunuz!

Deniz bitti Sn. Başkan, şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı!"