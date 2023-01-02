Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi Kampüs Büs’ü hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tanıtım programında gençlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik bir projesini daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine müjdelediği kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi ‘Kampüs Büs’ düzenlenen tanıtım programının ardından hizmete alındı.

"Artık ücretsiz olarak hizmet verecek"

Düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle yeni yılımızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı. Hedeflerimiz var. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda bu hedeflerimize de ulaşacağız.

Geçtiğimiz günlerde KYK kız yurdumuzu ziyaret ettiğimizde öğrencilerimizin çeşitli talepleri oldu. Bunlardan birisi de kampüs içerisindeki otobüsümüzün revize edilmesiydi.

Kahramanmaraş'ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs VİDEO







1,75 TL’den hizmet veriyordu

Kampüs içerisinde ulaşım sağlayan otobüsümüz 1,75 TL’den hizmet veriyordu.

Biz de yeni yılda bu ücreti sıfıra indirmeye karar verdik ve bu otobüsümüz artık üniversite içerisinde öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"İndirimli abonman kartları tekrardan hizmete alıyoruz"

Öğrencilere Ucuz Ulaşım İndirimli abonman karların tekrardan hizmete alındığını belirten Başkan Güngör, “Abonman kartlar da fazla talep olmadığı için kaldırılmıştı. İndirimli abonman kartları tekrardan hizmete alıyoruz. Normalde indirimli kartların tek binişlik ücreti 3,50 TL.

Ancak 30’lu abonman alınırsa bu ücret 3,10 TL, 60 binişlik alınırsa 2,90 TL, 90 binişlik alınırsa 2,70 TL’lik fiyatlandırmayla yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk.





"Aktarma süresini 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağız"



Aktarma sürelerinin kısıtlılığından bahsediliyordu. İnşallah bu süreyi de çok yakında 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağız. Gerçekten bu da hemşehrilerimize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programın ardından hizmete alınan Kampüs Büs’le protokol ve öğrenciler seyahat etti.

Öğrenciler, hayata geçirilen hizmeti çok beğendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.