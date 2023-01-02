Petrol
86
3.04%
Euro
20.0174
-0.05%
Dolar
18.7254
0.13%
Altın
1.099
0.24%
Borsa
5640
2.37%
Bitcoin
318.838
0.92%
BTXN Coin
6.14
-1.12%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Kahramanmaraş'ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi Kampüs Büs’ü hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tanıtım programında gençlerle bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik bir projesini daha hayata geçirdi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine müjdelediği kampüs içi ücretsiz öğrenci servisi ‘Kampüs Büs’ düzenlenen tanıtım programının ardından hizmete alındı.

    "Artık ücretsiz olarak hizmet verecek"

    Düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle yeni yılımızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı. Hedeflerimiz var. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda bu hedeflerimize de ulaşacağız.

    Geçtiğimiz günlerde KYK kız yurdumuzu ziyaret ettiğimizde öğrencilerimizin çeşitli talepleri oldu. Bunlardan birisi de kampüs içerisindeki otobüsümüzün revize edilmesiydi.

    Kahramanmaraş'ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs VİDEO

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #1

    1,75 TL’den hizmet veriyordu

    Kampüs içerisinde ulaşım sağlayan otobüsümüz 1,75 TL’den hizmet veriyordu.

    Biz de yeni yılda bu ücreti sıfıra indirmeye karar verdik ve bu otobüsümüz artık üniversite içerisinde öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #2

    "İndirimli abonman kartları tekrardan hizmete alıyoruz"

    Öğrencilere Ucuz Ulaşım İndirimli abonman karların tekrardan hizmete alındığını belirten Başkan Güngör, “Abonman kartlar da fazla talep olmadığı için kaldırılmıştı. İndirimli abonman kartları tekrardan hizmete alıyoruz. Normalde indirimli kartların tek binişlik ücreti 3,50 TL.

    Ancak 30’lu abonman alınırsa bu ücret 3,10 TL, 60 binişlik alınırsa 2,90 TL, 90 binişlik alınırsa 2,70 TL’lik fiyatlandırmayla yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #3

    "Aktarma süresini 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağız"

    Aktarma sürelerinin kısıtlılığından bahsediliyordu. İnşallah bu süreyi de çok yakında 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağız. Gerçekten bu da hemşehrilerimize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

    Gerçekleştirilen programın ardından hizmete alınan Kampüs Büs’le protokol ve öğrenciler seyahat etti.

    Öğrenciler, hayata geçirilen hizmeti çok beğendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #4

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #5

    Kahramanmaraş ta öğrencilere dev hizmet: Kampüs Büs #6


    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci 'belliydi' diyor...
    Medya

    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci "belliydi" diyor...

    Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda
    Diğer spor haberleri

    Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir