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- Karakoçan Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetler
Karakoçan Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetler
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 18:17
2019 yerel seçimlerinde yüzde 48 gibi yüksek bir oranla AK Parti'nin yönetimine geçen Elazığ Karakoçan Belediyesi'nde 3 yıl içerisinde hissedilen hizmetler yapıldı.
Ayhan Akbaba yönetimindeki Karakoçan Belediyesi'nin 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetler, büyük bütçeli belediyelere de örnek oluyor.
İşte Karakoçan Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerden bazıları;
* En fazla hayvancılık yapılan ancak 85 yıldır canlı hayvan pazarı olmayan ilçeye hayvan pazarı yapıldı.
* Vahşi şekilde depolanan çöp toplama şekline son verildi. Çöpler elektrik üretim tesisine taşınmaya başlandı.
* İlçe merkezindeki trafiği rahatlatmak için 1. etap çevreyolu projesi tamamlandı. 4 kilometrelik 2. etap çalışmaları hemen başlatıldı.
* İlçe genelinde 8 kilometrelik bsk asfalt, 12 kilometre kilitli parke taşı, 6 kilometre ve 1 kat sathi kaplama asfalt işi yapıldı.
* Karakoçan'a 1 millet bahçesi ve 3 park yapıldı.
* 350 kişinin iş sahibi olacağı tekstil atölyesinin yapımına başlandı. İlçede şu an en büyük firmada 30 kişi çalışıyor.
* Karakoçan'ın vizyonunu geliştirmek amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında, lavanta bahçesi kuruldu. Bu yıl yapılan hasatta lavanta sabunları üretildi.
* 2 gün süren gençlik festivali düzenlendi. Festivale binlerce genç katıldı.
* Karakoçan'a bir kütüphane ve etüt salonu yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.
* Karakoçan'da fen lisesini kazanan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtıldı.