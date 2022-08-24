Karakoçan Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetler

AK Parti yönetimine geçtikten sonra büyük bir değişimler yaşamaya başlayan Karakoçan Belediyesi'nin hizmetleri uzun bir liste oluşturuyor.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 48 gibi yüksek bir oranla AK Parti'nin yönetimine geçen Elazığ Karakoçan Belediyesi'nde 3 yıl içerisinde hissedilen hizmetler yapıldı.

Ayhan Akbaba yönetimindeki Karakoçan Belediyesi'nin 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetler, büyük bütçeli belediyelere de örnek oluyor.

İşte Karakoçan Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerden bazıları;

* En fazla hayvancılık yapılan ancak 85 yıldır canlı hayvan pazarı olmayan ilçeye hayvan pazarı yapıldı.

* Vahşi şekilde depolanan çöp toplama şekline son verildi. Çöpler elektrik üretim tesisine taşınmaya başlandı.

* İlçe merkezindeki trafiği rahatlatmak için 1. etap çevreyolu projesi tamamlandı. 4 kilometrelik 2. etap çalışmaları hemen başlatıldı.

* İlçe genelinde 8 kilometrelik bsk asfalt, 12 kilometre kilitli parke taşı, 6 kilometre ve 1 kat sathi kaplama asfalt işi yapıldı.

* Karakoçan'a 1 millet bahçesi ve 3 park yapıldı.

* 350 kişinin iş sahibi olacağı tekstil atölyesinin yapımına başlandı. İlçede şu an en büyük firmada 30 kişi çalışıyor.

* Karakoçan'ın vizyonunu geliştirmek amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında, lavanta bahçesi kuruldu. Bu yıl yapılan hasatta lavanta sabunları üretildi.

* 2 gün süren gençlik festivali düzenlendi. Festivale binlerce genç katıldı.

* Karakoçan'a bir kütüphane ve etüt salonu yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.

* Karakoçan'da fen lisesini kazanan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtıldı.