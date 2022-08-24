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    Karakoçan Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetler

    AK Parti yönetimine geçtikten sonra büyük bir değişimler yaşamaya başlayan Karakoçan Belediyesi'nin hizmetleri uzun bir liste oluşturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 18:17
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    Karakoçan Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetler

    2019 yerel seçimlerinde yüzde 48 gibi yüksek bir oranla AK Parti'nin yönetimine geçen Elazığ Karakoçan Belediyesi'nde 3 yıl içerisinde hissedilen hizmetler yapıldı.

    Ayhan Akbaba yönetimindeki Karakoçan Belediyesi'nin 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetler, büyük bütçeli belediyelere de örnek oluyor.

    İşte Karakoçan Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerden bazıları;

    * En fazla hayvancılık yapılan ancak 85 yıldır canlı hayvan pazarı olmayan ilçeye hayvan pazarı yapıldı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #1

    * Vahşi şekilde depolanan çöp toplama şekline son verildi. Çöpler elektrik üretim tesisine taşınmaya başlandı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #2

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #3

    * İlçe merkezindeki trafiği rahatlatmak için 1. etap çevreyolu projesi tamamlandı. 4 kilometrelik 2. etap çalışmaları hemen başlatıldı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #4

    * İlçe genelinde 8 kilometrelik bsk asfalt, 12 kilometre kilitli parke taşı, 6 kilometre ve 1 kat sathi kaplama asfalt işi yapıldı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #5

    * Karakoçan'a 1 millet bahçesi ve 3 park yapıldı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #6

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #7

    * 350 kişinin iş sahibi olacağı tekstil atölyesinin yapımına başlandı. İlçede şu an en büyük firmada 30 kişi çalışıyor.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #8

    * Karakoçan'ın vizyonunu geliştirmek amacıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında, lavanta bahçesi kuruldu. Bu yıl yapılan hasatta lavanta sabunları üretildi.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #9

    * 2 gün süren gençlik festivali düzenlendi. Festivale binlerce genç katıldı.

    Karakoçan Belediyesi nin son dönemde yaptığı hizmetler #10

    * Karakoçan'a bir kütüphane ve etüt salonu yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.

    * Karakoçan'da fen lisesini kazanan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtıldı.


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