Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir adayını açıkladı! Tunç Soyer ile yola devam Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen İzmirli iş adamlarına, Tunç Soyer'i yeniden aday göstereceklerini söyledi.

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Yerel seçim heyecanı başladı.

Muhalefet, mayıs seçimlerindeki yenilgiyle başlayan tartışmalar gölgesinde seçimlere gidiyor.

CHP'de ise kurultay telaşı var. Özgür Özel öncülüğündeki değişimciler, genel merkeze karşı bayrak açtı.

4-5 Kasım'da kurultay yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonucunu beklemeden adaylarını açıklamaya başladı.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) yönetimi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Nerden çıkıyor bu isimler

Burada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konusu da gündeme geldi.

İz Gazete'nin aktardığı habere göre Kılıçdaroğlu, "Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” diye bir soru yöneltti.

İzmir ve Balıkesir adayını açıkladı

Söz konusu ismin İzmir ile alakası olmadığını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İyi Parti ile ittifak kapsamında İyi Parti’ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın’dır.” dedi.

Tunç Soyer ile yola devam

İzmir adayı sorulan Kılıçdaroğlu, bu soruya da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer ile yola devam edeceklerini söyledi.