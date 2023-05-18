Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk anından itibaren Hatay’da gerçekleştirdiği; arama-kurtarma, mobil yemek araçları, su temini ve altyapı çalışmaları, konteyner kentler, enkaz kaldırma, haberleşme, mobil sağlık araçları gibi çalışmalarla gönüllere girdi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla iki şiddetli deprem meydana geldi.

7.7 ve 7.6'lık depremler 10 şehrimizi birden etkiledi.

Büyük yıkımların oluştuğu kentler için hemen harekete geçildi.

Depremin ardından vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren teyakkuza geçen Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin hemen ardından Hatay’a ulaşan ilk ekiplerden olan Konya Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma Ekipleri 168 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Konya’da bir araya getirilen yüzbinlerce yardım Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı.

Hatay’da lojistik merkezler ve iş makineleri için araç parkları oluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk anda koordinasyonun sağlanmasına da büyük katkı sağladı.

Mobil ekmek ve mobil yemek araçları göreve devam ediyor

Konya Büyükşehir’e ait Mobil Mutfaklar ile Mobil Ekmek Fırınları bölge halkına hizmet vermeye ilk günden bu yana devam ediyor. Mobil yemek ve ekmek araçları Ramazan ayında da vatandaşlarımıza hizmetini sürdürürken; mübarek ayda iftar ve sahur için Payas’ta Konya çadırı kuruldu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri 14 tır Ramazan kolisinin dağıtımını yaptı.

Konya Büyükşehir’e ait paket su üretim tesislerinin tüm üretimi o süreçte Hatay’a yönlendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Diş Hekimleri Odası ile birlikte hazırladığı Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı ile Optisyen ve Gözlükçüler Odası ile birlikte hazırladığı Mobil Gözlük Aracı Hatay’da binlerce kardeşimizi tedavi etti.

Depremden etkilenen çocuklar için; çadır kentlere oyun parkları yerleştirildi. Konya Büyükşehir Çocuk Tiyatrosu ekibi ve Bilim Tırı bölgede hizmet verdi.

Konya'ya yerleşen depremzededen su ve ulaşımdan ücret alınmıyor

Depremin hemen ardından Hatay’dan tahliye işlemi başlatılarak, binlerce depremzede şehirden çıkarıldı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar Konya kucağını açtı ve en güzel şekilde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Konya’da ev tutan depremzedelerin su aboneliği işlemlerinden ve Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı toplu ulaşım hizmetlerinden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Hatay'da konteyner kent kurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi; Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası ile birlikte Hatay’da 448 konteynerden oluşan Konya Konteyner Kentin 1. Etabını Ramazan ayı içerisinde hizmete sundu.

Konteyner Kentin içerisinde; 7 çamaşırhane, 4 sağlık kabini, dikiş-nakış ve meslek edindirme kursları, eğitim birimleri, marketler, çocuk oyun alanları ve mescitle birlikte 30 sosyal tesis alanı bulunuyor. 1.445 vatandaşımız burada yaşamlarına devam ediyor.

Hatay’da 2. Etap Konya Konteyner Kentin çalışmaları da tamamlanarak AFAD'a teslimi gerçekleştirildi. 28.000 metrekarelik alanda yer alan 2. Etap Konya Konteyner Kentte 302 yaşam konteyneri, sosyal tesisler ve 4 çamaşırhane ile birlikte bir camii alanı da mevcut.

2. etap konteyner kentimizin bulunduğu alanda 3. etap çalışmalar da tamamlandı. 3. etap içerisinde 196 yaşam konteyneri, 3 çamaşırhane ve 16 sosyal birim yer alıyor.

Konya bedesteni yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası iş birliğinde Narlıca’da 152 dükkândan oluşan Konya Bedesteni kuruluyor. Her dükkân ortalama 25 metrekareden oluşuyor. Binaların tamamı çelik konstrüksiyon yapıda inşa ediliyor. Buradaki çalışmalar da yakın zamanda tamamlanarak acil ihtiyaca yönelik bir çarşı alanı oluşturmuş olacak.

Hatay'ın altyapısını ayağa kaldırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Hatay’ın temiz suya erişimini sağlamak ve altyapı sorunlarını gidermek amacıyla çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyor. Büyükşehir, Hatay'da depremzedelerin suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatları ve altyapıyı onarmaya devam ediyor. KOSKİ vasıtasıyla; 867 kabin ile seyyar tuvalet, 330 kabin ile duş hizmeti sağlandı. Ayrıca 10.484 metre içme suyu hattı ve 8.690 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Konya Büyükşehir, Hatay’da 56 adet sokak çeşmesi yaparken bunlar aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir ekipleri suyun ulaşmadığı alanlara tankerlerle tatlı su dağıtımı hizmetini ise ilk günden bu yana sürdürüyor. Ekipler, ilk günden bu yana 6.432 sefer yaptı. Suları azaldığında ekipleri arayarak en hızlı şekilde suya ulaşan Hataylılar, dualarında hiçbir zaman Konya’yı eksik etmiyor.

Habibi Neccar Camii restorasyonunu gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde yıkılan Habib-i Neccar Cami’sini yeniden yapma konusunda uzlaşıya vardı. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Cami’sini Konya restore ederek yeniden ayağa kaldıracak.

Hatay ve Kahramanmaraş'a tonlarca un gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası Hatay’da ekmek üretimini sağlamak üzere bölgeye 50 tır un gönderdi.



Büyükşehir, ekmek temininin sekteye uğramaması için Ramazan ayında Kahramanmaraş’a da 12 tırdan oluşan 300 ton un gönderdi. Konya Büyükşehir, hayvancılık yapan Hataylı vatandaşların üretim sürecine destek için olmak için 10 tırlık besi yemi desteğinde de bulundu. Ayrıca, Konya Büyükşehir’in acil hayvan ambulansı CANBULAN ve veteriner hekimler de bölgeye giderek hayvan muayenelerinde bulundu.

Konya'nın akıllı şehir uygulamaları bölgede kullanıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik uygulamaları ile de Hatay’da birçok alanda kritik rol üstlendi.

Uydu internet hizmeti sağladı

Hatay’ın su ve kanal şebekesi altyapısını, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Türkiye’nin yerli ve milli ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS’ye entegre eden Konya Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten sonra Hatay’ın su ve kanalizasyon şebeke hatlarını ve vanaları dijital ortamda tespit ederek daha hızlı müdahale etme ve ilgili kurumlarla paylaşma imkânına sahip oldu. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapıları çok daha hızlı bir şekilde onarıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra baz istasyonlarının hizmet verememesinden dolayı bölgede internet erişimini sağlamak amacıyla uydu kurulumu yaparak internet hizmeti sağladı. Bu hizmetten bölgede bulunan Konya İtfaiyesi başta olmak üzere çeşitli illerden gelen arama kurtarma ekipleri de yararlanarak iletişimlerini sağladı.

Sayısal telsiz haberleşme sistemi ve solar mobil şarj istasyonu

Hatay’daki yıkımdan dolayı haberleşme sistemlerinin devre dışı kaldığı günlerde sahada hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin haberleşmesini sağlamak üzere Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi deprem bölgesinde devreye alındı.

Elektrik kesintileri olması durumunda acil iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla cep telefonunun şarj edilebilmesi için geliştirilen, güneş enerjisiyle şarj olan bataryalar sayesinde herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymayan Solar Mobil Şarj İstasyonu deprem bölgesinde önemli rol oynadı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından cep telefonu şarjı için üretilen cihaz, hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşların da makinesine enerji sağladı.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi

Hatay’ı suya kavuşturmak için su depolarında klorlama işlemi yapabilmek için su depolarına güneş enerji panelleri ile otomatik klor dozlama yapıldı. Bu sayede depodaki suyun uygun ve kesintisiz bir şekilde dezenfeksiyonu sağlanmış oldu.

Depremin hemen sonrası 2 adet tam donanımlı su kayıpları kontrol aracı ve 4 teknik personel, tam donanımlı araçların içerisinde bulunan 3 adet Akustik Dinleme Mikrofonu ile enkaz altında kalan depremzedelerin seslerinin tespit ederek ekipleri yönlendirdi.

Araç takip sistemleriyle koordinasyon kolaylaştı

Depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ’nin sahada kullandığı araçların; envanteri, anlık konumları, ilerlemeleri, hızları, yakıt durumları gibi birçok verinin anlık olarak takip edilmesi sayesinde Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Hatay’da sahadaki ekiplerin koordinasyonu kolaylıkla sağlandı.

Deprem bölgesinden gelen misafirlerin, ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve deprem ile ilgili faaliyet gösteren kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve vatandaşların faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla kent içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri önemli noktalar eklenerek kullanıma sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Avupa Konseyi'nde yapılan çalışmaları anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak Hatay’da yaptıkları ve tüm Türkiye’den takdir toplayan çalışmaları Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44. Genel Kurulu’nda Avrupa ve dünya ülkelerine anlattı.

Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin; mülteci krizi, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna krizi gibi konularda daha belirgin hale gelen diplomasi uygulamalarının katkısıyla; tüm insanlık Türkiye’deki deprem bölgesine ilk andan itibaren yardım etti.



Ben de bu toplantıda, Türkiye olarak ‘Asrın Felaketini’ yaşadığımız bugünlerde, asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine, yerel yönetimlerine ve halklarına buradan teşekkür ettim.

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti"

Başkan Altay, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: