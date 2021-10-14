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    Marmaray ve U harfi olan metro hatlarında internet hizmeti

    İstanbul'da U harfi görülen her metro hattında vatandaşlar internet erişimden faydalanabilecek.
    • AA
    • 14.10.2021 - 03:31
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    Marmaray ve U harfi olan metro hatlarında internet hizmeti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı arasında, metro işaretinin U olarak değiştirilmesiyle başlayan polemik sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

    MARMARAY'DA İNTERNET HİZMETİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran yaptığı açıklamada, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını söyledi.

    Marmaray ve U harfi olan metro hatlarında internet hizmeti #1

    U HARFİ OLAN HER METRODA İNTERNET

    Duran, vatandaşların U harfi göreceği her metro hattında internete erişebileceklerini ifade etti.

    Marmaray ve U harfi olan metro hatlarında internet hizmeti #2

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