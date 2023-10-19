Meral Akşener: Kimsenin yancısı olmayacağız Düzce'de İyi Parti'nin belediye başkan adayını açıklayan Meral Akşener, eski ittifak ortaklarına gönderme yaparak Türkiye'yi yenetecek parti olacaklarını ve bu nedenle 'onun bunun yancısı' olmayacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Muhalefette yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

6'lı masayı ikinci kez deviren ve Millet İttifakı'ndan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime kendi adayları ile gireceklerini duyurmuştu.

Akşener'in bu çıkışından sonra muhalefet cephesinde büyük tartışmalar yaşansa da İyi Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Düzce adayını açıkladı

Bu kapsamda Akşener, bugün Düzce'deydi... İyi Parti Lideri burada, 2004-2009 yılları arasında Düzce Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Mehmet Keleş'i yeniden aday yaptıklarını duyurdu.

Akşener, aday takdiminden önce ise partinin kuruluş süreci, 2019 ve 2023 seçimlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Tek başlarına seçime girme kararlarının nedenlerini sıralayan Akşener, amaçlarının Türkiye'yi yönetmek olduğunu söyledi.

"2028'de Türkiye’yi yönetecek bir parti olacağız"

"Onun bunun yancısı olmayacağız" diyen Akşener şöyle konuştu: