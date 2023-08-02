Pendik'te kentsel dönüşüm: 5 bin bina yıkıldı İstanbul Pendik'te son 10 yılda 5 bin bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılırken, 6 bin yeni binanım yapımı tamamlandı.

AA & Ensonhaber

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, riskli binaları yenilediklerini, kentsel dönüşümde özellikle altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 bin bina yıkıldı, 6 bin yeni bina yapıldı

Kentsel dönüşümle ilgili ilçede hem plan hem de imar uygulamalarının yapıldığını, plan çalışmalarının yüzde 95'nin tamamlandığını aktaran Cin,

Son 10 yıl içinde yaklaşık 5 bin binanın yıkımını gerçekleştirdik ve bunların yerine 6 bin yeni bina yapılmasına katkı sunduk. Ama yine de İstanbul'da bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Özellikle 1999 depreminden önce yapılan binaların çok büyük bir kısmının teknik olarak riskli bina olduğunu söyleyebiliriz.

dedi.

1999 öncesi yapılan binaların plan çalışmaları bitti

Cin, Pendik'te şu anda 342 bin bağımsız bölümün bulunduğunu, bunun yüzde 52'sinin 1999 depreminden sonra, yüzde 48'inin ise 1999 depreminden önce yapıldığını anlattı.

1999 öncesi yapılan binaların plan çalışmalarının bittiğine dikkati çeken Cin, bunların dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ahmet Cin, Orta ve Dumlupınar mahallelerinde yaklaşık 1 milyon 50 bin metrekare alanın rezerv alan ilan edilmesinin tamamlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

İlk etap çalışmalarımıza şu anda başlamış vaziyetteyiz. Yani bu 1 milyon 50 bin metrekarenin 142 bin metrekaresinde şu anda birinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Eski (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği) Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımıyla burada bir temel atma töreni gerçekleştirmiştik. Burada hafriyat çalışmaları devam ediyor ve Bakanlığımızın hedef olarak koyduğu 18 ayda buranın bitirilip vatandaşlarımıza bu mekanların verilmesi sağlanmış olacak. Bunun yanında Ertuğrul Gazi Mahallesi olarak adlandırdığımız planlarda, 4-5 mahallemizi ilgilendiren yaklaşık 2 milyon 350 metrekarelik alanda da plan çalışmalarımızı bitirdik. Uygulama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Orayı da çok kısa bir zaman içinde bitirip inşallah orada da rezerv konut üretmek suretiyle Bakanlığımızla beraber örnek çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız. Batı Mahallesi'nde de neredeyse yüzde 40 civarında yerinde dönüşüm olduğunu görüyoruz.

"İBB'nin mevcut başkanı, 432 daireyi sahiplerine vermiyor"

Şu ana kadar Belediye bütçesinden olmak üzere önceki dönemde de başlayan, kendi zamanlarında da devam eden sosyal konutlarda vatandaşlara anahtar teslim ettikleri birçok daire bulunduğunu vurgulayan Cin, Harmandere'de yaklaşık 178 daireyi hazır hale getirdiklerini söyledi.

Ahmet Cin, kentsel dönüşümde gecekondu meselesinin çözülmesinde üçlü sacayağının sağlam olması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesi ile koordineli çalışılmasının önemli olduğunu, bunun sağlanamaması durumunda sıkıntılar yaşandığına değinen Cin, şunları kaydetti:

Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetim zamanında başlatıp 2019'da bitirdiği yaklaşık 432 dairenin gecekondu sahiplerine verilmesiyle ilgili bu çalışmalar yapılmıştı. Ama maalesef bu binalar bitmiş olmasına rağmen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye yönetimi bu 432 dairenin gecekondu sahiplerine verilmesini şu anda maalesef gerçekleştirmiyor. Bununla ilgili biz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar çıkarmamıza rağmen bunun uygulamamasıyla ilgili ısrarını Büyükşehir Belediyesi sürdürüyor. Burada da gecekondu sahiplerinin mağduriyeti maalesef devam ediyor.

Pendik'te 1452 bağımsız bölümlü 448 yapı yıkıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Orta-Dumlupınar Mahalleleri Riskli Alanı 1. Etap çalışmalarını yürüten belediye, 142 bin 600 metrekare alandaki çalışma kapsamında 1452 bağımsız bölüme tekabül eden 448 yapının yıkım işlemi tamamladı.

Bu kapsamda, 1826 konut ve 255 dükkan olmak üzere 2 bin 81 bağımsız bölümün inşasının yapılması planlanıyor.

Pendik'te çalışmalar "yerinde dönüşüm" modeli ile yapılırken Bakanlığın verdiği yetki ile hak sahiplerine kira yardımları veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına Pendik'ten 35 bin 531 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bunlardan 6 bin 159'unda 3'te 2 çoğunluk sağlandı.

Başvurularda 2 bin 903 konut ve 276 ticari olmak üzere toplam 3 bin 179 bağımsız bölümün kontrolleri yapıldı.