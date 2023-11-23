Sabri Şahsuvar, AK Parti'den Sancaktepe aday adayı oldu AKİT TV'de yaptığı programlarla izleyicilerin karşısına çıkan Sabri Şahsuvar, Sancaktepe Belediye başkanlığı görevine talip oldu. Sabri Şahsuvar, resmi dilekçesini AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'na sundu.

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Türkiye mart ayının son gününde yapılacak seçimler için geri sayıma geçti.

Siyasi partilerin seçmenlerin karşısına çıkaracağı adaylar merakla bekleniyor.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın en büyük hedefler İstanbul ve Ankara.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel önem verdiği İstanbul'un ilçelerinde büyük bir başarı yakalamak isteyen AK Parti'de sürpriz bir başvuru geldi.

Gazeteci Sabri Şahsuvar, Sancaktepe'ye talip

AKİT TV'deki yaptığı programlarla tanınan gazeteci Sabri Şahsuvar, AK Parti'den Sancaktepe Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Aslen Bingöllü olan Sabri Şahsuvar, Sancaktepe'nin sevilen simalarından biri olarak ilçede öne çıkıyor.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nda resmi başvurusunu yapan Sabri Şahsuvar, şunları söyledi:

Uzun süredir ikamet ettiğim Sancaktepe ilçemizden Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım.



Başvuru sürecimde bizleri sahada görmek istediği için destek olan güzel ülkemizin dört bir yanından gelip Sancaktepe’de ikamet eden komşularımıza, STK ve dernek başkanlarımıza ve AK Parti eşrafına teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sancaktepe'de AK Parti ile CHP arasında kıyasıya bir yarış var.

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında yapılan anlaşmalar, farkın kapanmasına neden olmuştu.

Muhafazakarlardan ve Kürtlerden oy alma potansiyeli olan Sabri Şahsuvar, Sancaktepe'de güçlü aday adayı olarak öne çıkıyor.