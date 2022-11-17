Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap

Tuzla'daki açılışta saldırıya uğrayan ve katıldığı bir programda kendisini hedef alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap veren Şadi Yazıcı, "İlizyonu bozmuş olduğumu gördüm" dedi.

25 Ekim'de İstanbul'un Tuzla ilçesinde, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği açılış törenine Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı da davet edildi.

Törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ilçeye yaptığı hizmetlerini hatırlatarak teşekkür eden Yazıcı, lince uğradı.

Yazıcı, konuşmasının ardından CHP'li üyelerin saldırısından zorlukla kurtulurken dün gece Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Ekrem İmamoğlu yine Yazıcı'yı hedef aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı da İmamoğlu'nun açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi.

"25 Ekim’de Tuzla’da bir ayıba imza attınız"

Yazıcı, "Sayın İmamoglu, 25 Ekim’de Tuzla’da bir ayıba imza attınız. O günden sonra; yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz.

"Canlı yayına bağlanamadım"

Bugün Haber Türk’te katıldığınız programda konuyla ilgili yalanlarınızı tekrarladınız. Cevap hakkı için bağlanmak istedim. Ancak format izin vermediği için bağlanamadım.

Öncelikle belirtmeliyim: yalan beyanlarınız, iftira ve yakıştırmalarınızın İleri Psikolojik Arıtma’ya! ihtiyacı var.





"Dört dörtlük 8 yalan"



Programda sadece Tuzla’da yaşanan olayla ilgili dört dörtlük 8 yalan söylediniz. Belki tatil size yakışabilir ama bu kadar yalan size bile yakışmıyor.

Aynı yönde daha önceki beyanlarınız üzerine bir video açıklama hazırlamıştım. 'Konuyu uzatmaya değmez' diyerek yayınlamamıştım.

İlizyon yapmaya çalışıyorsunuz. Onu da elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Akıl ve vicdanınızı açık konuma getirip videoyu izleyin. Akıl ve anlayış sağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap VİDEO

Yazıcı, paylaşımlarına bir de video ekledi.

"İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım"

Videoda ise Yazıcı'nın şu sözleri dikkat çekti:

"Geçtiğimiz günlerde bir tahammülsüzlüğün, İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım. Ben davet edildiğim bir açılışa gittim. Kutuplaştırmanın, nezaketsizliğin, söz hakkına saygısızlığın tarihe geçecek bir formuyla karşılaştım. 27 Ekim 2022 Çarşamba günü geçmiş olsun dilekleri ile desteklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek hadiseyi kapattım.

"İlizyonunu bozmuş olduğumu gördüm"

Sayın Başkan gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş. Sözleri ile meseleyi kapatmama maalesef müsaade etmedi. Açılış öncesi paylaşımlarına baktım. İlizyonunu bozmuş olduğumu gördüm. İşin yüzde 7'sinin bir kısmını yaparak işin yüzde 100'ünü yaptıklarını kabul ettirmek istiyorlardı. Söylenen gerçeği bu yüzden kabul etmediler.

"Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik"



Kendisinin 3,5 yıllık dönemi ile İBB'nin geçmiş 25 senesini kıyasladığımı iddia etmiş. Hayır öyle değil. Sayın Başkan demokrasi anlayışını özetlemiş. Hoşuna gitmeyen her söze ve herkese ya 'vız gelir trıs gider' diyor ya da 'yok sayın' diyor. Sayın İBB Başkanı'nın son toplantıda Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik.

"Artık Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz"



Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergun Göknel döneminin referans alarak gösterilmesi mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergun Göknel döneminin devamı olduğunun da ilanıdır. Artık İBB'nın bu dönemini Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz.

"Söz verdiği işleri yapmaya davet ediyorum"

Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul o dönemi dahi mumla arayacak hale gelebilir. İmamoğlu'nu Tuzla'ya söz verdiği işleri yapmaya, kendisinden önce başlamış, yeni dönemde ilgi göstermediği işleri bitirmeye bir kez daha davet ediyorum. Gerektiğinde yine konuşurum. Ama gerekmemesini tercih ederim."