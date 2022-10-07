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- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin diktiği reklam panolarının çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 07.10.2022 - 22:31
Tuzla Belediye Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Şadi Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarını eleştirdi.
"İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz"
Yazıcı, panoların orantısız bir şekilde kentin görselini kirlettiğini belirterek şunları söyledi:
"İBB’nin İstanbul’a diktiği reklam panolarının yüz ölçümü yaptıkları yolların yüz ölçümünden büyük. İBB yönetiminin anlaması gereken şu; İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz."
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz - VİDEO