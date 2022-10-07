Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin diktiği reklam panolarının çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Tuzla Belediye Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Şadi Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarını eleştirdi.

"İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz"

Yazıcı, panoların orantısız bir şekilde kentin görselini kirlettiğini belirterek şunları söyledi:

"İBB’nin İstanbul’a diktiği reklam panolarının yüz ölçümü yaptıkları yolların yüz ölçümünden büyük. İBB yönetiminin anlaması gereken şu; İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz."

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul'u kirleten reklam panolarıyla olmaz - VİDEO

