Tuzla'da randevusuz halk günü: Şadi Yazıcı sorunları dinledi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, düzenlenen randevusuz halk günü kapsamında Tuzlalıların sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.

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ensonhaber.com

Yerel yönetimlerde Tuzla Belediyesi hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Belediye özellikle, İBB'nin yetersiz hizmet politikası yanında ilçe belediyesi olarak fark ortaya koyuyor.

Başkan Şadi Yazıcı'nın da uygulamaya aldığı birçok yenilik, bu anlamda belediyenin hem hizmet kalitesini hem de vatandaşlarla ilişkisini artırıyor.

Randevusuz halk günleri

Bu kapsamda randevusuz halk günleri yapılıyor.

Sorunları olan vatandaşların randevu almadan Şadi Yazıcı ile yüz yüze görüşme şansı yakaladığı programlar büyük verimlilik sağlıyor.

Başkan ile görüşen vatandaşlar sorunlarını anlatıyor.

Vatandaş anlatıyor, Başkan çözüm üretiyor

Sorunları dinleyen Başkan Yazıcı ise hem kendi not alıyor hem de çalışma arkadaşlarına konuya ilişkin talimatlar veriyor.

Yazıcı, bu verimli uygulamayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımına bir de o anlardan video ekleyen Yazıcı, "Dinliyoruz, notumuzu alıyoruz, müdahale ediyoruz, çözüm üretiyoruz. Randevusuz halk günü programımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.