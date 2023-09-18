Üsküdar, Habitat Dünya Şehirler Günü Buluşması'na ev sahipliği yapacak Üskidar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, BM’de gerçekleşen Habitat Dünya Şehirler Günü etkinliğinde 31 Mart’ta Dünya Şehirler Günü Buluşması'na ev sahipliği yapacaklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Bünyesinde düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı ulusal-uluslararası etkinliklerle öne çıkan Üsküdar Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekliyor.

Üsküdar Belediyesi, 31 Ekim 2023 tarihinde, Birleşmiş Milletler Habitat tarafından düzenlenen Dünya Şehirler Günü etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, Üsküdar'da bulunan çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

Hilmi Türkmen, BM'de etkinlikle ilgili konuştu

ABD'nin New York kentindeki BM binasında düzenlenen Habitat Dünya Şehirler Günü etkinliğinde konuşan üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yle birlikte yaptıkları ortak basın toplantısında, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Habitat İcra Direktörü, Sayın İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanım, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanım, basın mensupları ve kıymetli katılımcılar;



Bugün bu toplantıda bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum, 31 Ekim 2023’te İstanbul/Üsküdar Belediyesi olarak Habitat Dünya Şehirler Günü etkinliğine ev sahipliği yapacak olmamızdan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum ve bunun daha bugünden çok heyecan verici bir durum olduğunu belirtmek isterim.

"Şehrimizi daha yaşanabilir halet getirmek istiyoruz"

Bu özel etkinlik, temel sorunları örnek çözümlerle çözmüş şehirlerin önemini vurgulamak ve dünya açısından sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için bir fırsat sunuyor.



İstanbul/Üsküdar Belediyesi olarak, sürdürülebilir şehirleşme hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyor, şehrimizi daha yaşanabilir ve kapsayıcı hale getirmek için büyük adımlar atıyoruz.

"Zirvede tecrübeleri paylaşacağız"

Dünya Şehirler Günü, şehirlerimizin geleceği için önemli bir platform oluşturuyor ve bu platformda bu deneyimlerimizi, başarılarımızı paylaşmak istiyoruz.



Bunun da ötesinde, dünyanın birçok ülkesinden devlet adamlarının, metropol şehirlerin üst düzey yöneticilerinin katılacağı zirvede yapılacak tecrübe paylaşımlarını ülkemiz adına da çok değerli buluyoruz.

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum"

Bu duygu ve düşüncelerle, Habitat Dünya Şehirler Gününün Türkiye'de yapılmasında bize önemli destekleri olan ve programın Türkiye'ye kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum.



Ayrıca bu yıl yapacağımız Dünya Şehirler Günü’nün ana temalarından biri de sıfır atık ve çevre konusu olacak. Sn. Hanımefendi’nin dünya çapında liderliği ile küresel gündeme daha çok girmesini sağladığı “sıfır atık” kazanımını, dünyadan birçok örnek vaka incelemesi ile mercek altına almaktan dolayı heyecanlıyız.



Dünya çapında bir zirveye ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyor, hepinizi Ekim Ayı’nın sonunda İstanbul’a, Üsküdar’a bekliyoruz.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Şehirler Günü Buluşması

Etkinliklerin ana teması, "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" olacak. Bu tema doğrultusunda, kentsel kalkınmanın finansmanı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı, sosyal uyum ve kapsayıcılık gibi konular ele alınacak.

Etkinliklere, Birleşmiş Milletler, hükümetler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri gibi farklı kesimlerden katılımcılar bekleniyor.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler şunlar:

Açılış Konferansı: Etkinliklerin ilk günü, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir açılış konferansı düzenlenecek. Konferansta, Habitat Genel Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Emine Erdoğan ve diğer önemli konuklar bir araya gelecek.

Sektörel Forumlar: Etkinliklerin ikinci ve üçüncü günleri, farklı sektörlere yönelik forumlar düzenlenecek. Bu forumlarda, kentsel kalkınmanın finansmanı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı, sosyal uyum ve kapsayıcılık gibi konular ele alınacak.

Sürdürülebilir Kentler Fuarı: Etkinliklerin üçüncü günü, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir sürdürülebilir kentler fuarı düzenlenecek. Fuarda, sürdürülebilir kentsel kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve firmalar stant açacak.

Etkinlikler, Üsküdar'ın tarihi ve kültürel zenginliğini de ön plana çıkaracak. Etkinlikler kapsamında, Üsküdar'ın tarihi mekanları ve kültürel değerleri ziyaretlere açılacak.

Kentsel kalkınma için önemli bir fırsat olacak

Üsküdar Belediyesi Habitat Dünya Şehirler Günü Buluşması, kentsel kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli bir fırsat olacak. Etkinlikler, kentsel kalkınma alanındaki en son gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek için önemli bir platform olacak.